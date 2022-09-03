Глава КНБО Сейма: первые военные немецкой бригады прибудут в Литву в ближайшее время

"В ближайшее время в Литву прибудет руководящий состав новой немецкой бригады", - сказал Л. Кащюнас.
Он сообщил, что в Литву из Германии прибывает группа из примерно 50 человек.
"Может чуть больше. Я определенно рассматриваю это как начало, но очень важное. Поскольку приедет руководство, они оценят здесь обстановку, военные модальности. Это такой очень сильный старт. Цель - расти понемногу.
Мы начнем с различных военных учений в Литве, куда прибудет больше солдат немецкого бундесвера для взаимодействия с нашими солдатами", - сказал парламентарий.
Л. Кащюнас говорит, что это практическая реализация того, к чему стремилась Литва на саммите НАТО в Мадриде.
"Конечно, это предварительная реализация принципов обороны. Это очень важно для сдерживания, быть готовым ждать на линии, потому что сдерживание дешевле обороны.
Бригада - это уже подразделение, которое может воевать. Мы начинает строить, в этом наш успех, в том, что оно началось, и мы движемся вперед", - сказал парламентарий в Delfi в пятницу.
Глава КНБО Сейма заявил, что впереди еще много домашней работы.
"В первую очередь, конечно, нас ждет инфраструктурная домашняя работа", — сказал политик.
Л. Кащюнас сообщил, что планируется подготовить инфраструктуру для дислокации немецкой бригады в Литве в середине 2025 года.
Министр обороны Арвидас Анушаускас заявил несколько недель назад, что часть штаба, отвечающую за подготовку к развертыванию других частей, планируется разместить в Йонавском районе, в Рукле, но "при необходимости место дислокации может измениться".
Delfi напоминает, что лидеры стран НАТО на саммите Альянса, состоявшемся в конце июня в Мадриде, подтвердили намерение увеличить силы, дислоцированные на восточном фланге, включая Литву, до единиц размером с бригаду.
Германия заявила о своем намерении направить дополнительные войска в Литву для укрепления восточного фланга НАТО, граничащего с Россией.
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