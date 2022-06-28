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Первые признаки показывают, что ожидания Литвы получить бригаду НАТО и усилить противовоздушную оборону (ПВО) будут отражены в итоговом документе альянса во время саммита, говорит председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО).
Laurynas Kasčiūnas
Laurynas Kasčiūnas
© DELFI / Karolina Pansevič

"Мы единодушны в плане того, чего мы, как государство, должны добиться. Есть и хорошие сигналы о наших целях — о трансформации мощностей НАТО здесь, движении в сторону бригады, а также об элементах ПВО и возможности размещения дивизии в каждой стране Балтии», — сказал BNS Лауринас Кащюнас после встречи в президентском офисе перед мадридским саммитом в понедельник.

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«Мы последовательно укрепляем наши дипломатические усилия в этом направлении, и, судя по первым признакам, если говорить об итоговых документах, есть немалые шансы, что наши ожидания оправдаются», — сказал он.

Литву в Мадриде будет представлять президент Гитанас Науседа.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил в понедельник, что Североатлантический союз укрупнит силы, дислоцированные в восточном крыле, до подразделений размером с бригаду.

Международные батальоны Альянса были развернуты в Литве, как и в других странах Балтии, в Польше, в 2017 году. Увеличения военного присутствия блока страны региона добиваются после вторжения России в Украину в феврале этого года.

Литовские должностные лица ранее говорили, что часть бригады под командованием Берлина могла бы быть дислоцирована в самой стране, а часть - остаться в Германии и быть отнесена к Литве.

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