"Это просто стартовая позиция, это то, что можно делать сразу, как можно быстрее, а затем уже наращивать. Но чтобы наращивать, мы должны выполнить и домашнее задание", — сказал Кащюнас журналистам в среду после заседания КНБО.

"Как исходная позиция (дислокация только части бригады в Литве — BNS) она является хорошей, но как конечная точка — точно нет. Мы должны стремиться к бригаде здесь, в Литве", — подчеркнул он.

По сообщениям международных СМИ, Берлин намерен оставить большую часть предназначенной для Литвы бригады в Германии и при необходимости перебрасывать ее.

По словам главы комитета, необходимо составить с немцами "очень четкий инфраструктурный план" для развертывания и передвижения бригады.

По словам Кащюнаса, немцы не только говорят об этом, но и предлагают план, как к этому двигаться.

"Еще говорят: дайте нам четкий план, когда вы будете готовы, и мы сможем сформировать бригаду, которая является реальной. И немцы не только говорят об этом, но и предлагают план движения к этому", — отметил он.

Председатель КНБО подчеркнул, что Литва должна быть готова принять значительно больше немецких военных.

"Мы должны признать, что нам необходимо создать инфраструктуру для их размещения здесь. Бригада — это не шутки, это серьезный проект — военные городки, полигоны и все прочее", — сказал он.

Председатель комитета подчеркнул, что представители всех политических сил договорились о выделении необходимых средств на строительство инфраструктуры.

Министр обороны Арвидас Анушаускас также заявил, что следует разделять ожидания и возможности.

"Сначала должна быть физически сформирована сама бригада. Ее физически нет в Германии, она еще должна появиться. В Литве будет элемент бригадного командования, работа уже начата, он и появится осенью, – отметил он. - Когда высказываются ожидания относительно "здесь и сейчас", я хочу вернуть их в реальность. Работа идет шаг за шагом, и я думаю, что мы, наконец, придем к консенсусу и в соглашениях НАТО".

Анушаускас заявил, что он также понимает те страны НАТО, которые утверждают, что военная мобильность является наиболее важной в этой ситуации.

"Если одна страна будет угрожать, у НАТО должны быть очень хорошие шансы перебросить не бригаду, может быть, две бригады, а может быть и дивизию, может, даже больше сил, где это необходимо, в том числе в Литву", - сказал он.

Литва просит увеличить батальон союзников, развернутый в 2017 году, до подразделения размером с бригаду, мотивируя просьбу растущей грозой со стороны России после вторжения последней в Украину.

Соответствующие решения ожидаются на саммите НАТО в Мадриде в конце этого месяца.