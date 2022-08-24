Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил во вторник, что если ЕС не договорится о невыдаче туристических виз россиянам, то официальные ведомства Литвы будут обсуждать возможность сделать это на региональном уровне.
"Я думаю, что конечной целью должен быть запрет на новые визы и прекращение действия старых виз в масштабе всего Европейского Союза. Если этого достичь не удается, вероятно, будет сложно этого добиться, тогда мы должны сделать это в масштабе региона", - в среду заявил информационному радио Ziniu radijas Л. Кащюнас.
Он напомнил, что после запрета авиарейсов из России в ЕС увеличился поток людей, въезжающих наземным транспортом через страны, у которых есть граница с Россией.
"Выросло количество этих туристов летом, и я полагаю, что граждане Российской Федерации сейчас должны путешествовать куда-нибудь в Таганрог, а не к Балтийскому морю", - добавил он.
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