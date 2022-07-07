Глава КИД Сейма Литвы: предлагается выдавать одноразовые разрешения на провоз цемента в Калининград

Председатель Комитета Сейма по иностранным делам Лайма Люция Андрикене подтвердила порталу 15min.lt, что обсуждается возможность выдачи одноразовых разрешений на перевозку цемента в исключительных случаях.

"Если вдруг случится дефицит для потребления населения, например, цемента (санкции на цемент вступят в силу с 10 июля), можно будет разрешить перевозку цемента, но это будут разовые разрешения. Никаких квот или чего-то подобного быть не может", — сказала она порталу.

"Такие действия Евросоюза были бы логичны и не трактовались бы как смягчение санкций против России, что закрывают глаза на продолжающуюся войну России против Украины, уничтожение гражданских объектов и населения. Россия не заслуживает никаких уступок", — заявила Андрикене.

По ее словам, на данный момент "очевидно прямое или опосредованное давление России на Евросоюз и его институты, равно как и давление, оказываемое на страны-члены ЕС".

После того, как ЕС объявил о санкциях против России, с середины июня Литва не разрешает перевозку стали и других черных металлов из основной части России в Калининградскую область через свою территорию. С 10 июля вступают в силу санкции на перевозку российского цемента и алкоголя через страны ЕС.

Представители литовских властей утверждают, что весной получили разъяснение от Еврокомиссии, что запрет на ввоз подсанкционных товаров распространяется и на их транзит через Литву. В настоящее время ЕК рассматривает возможность выпуска новых руководящих принципов для возможного возобновления транзита.

Цемент уже перевозится в Калининград паромами - губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что его первая партия из Санкт-Петербурга может быть доставлена ​​в четверг.