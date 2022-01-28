"Указывают пальцем на название, хотя истинная причина совершенно иная. Думаю, что куда более сильным ударом и причиной недовольства Китая стал выход Литвы из формата "17+1", так как это часть стратегии Китая по доминированию в мире", - сказала Лайма Андрикене журналистам в Сейме в пятницу.

По ее словам, формат "17+1" был сконструировать для Восточной и Центральной Европы, чтобы разрушить единство Европейского союза.

"Разрушить единство Евросоюза, столкнуть лбами ЕС и США, рассорить их, препятствуя согласованию трансатлантического соглашения об инвестициях, переговоры о котором практически были завершены в конце 2016 года, и тогда, когда они будут рассорены, когда из игры будут выведены самые мощные игроки, доминировать в мире", - утверждает глава комитета.

В мае прошлого года Литва сообщила, что выходит из важного для Китая формата экономического и политического сотрудничества "17+1". Тогда было указано, что это разделяющий формат.

В этом формате сотрудничества Литва участвовала девять лет, с 2012 года.

Помимо Литвы, из стран ЕС в нем также участвовали Болгария, Хорватия, Чехия, Эстония, Греция, Венгрия, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Словения.

"Мы относимся к Китаю не как к врагу, не как к большому злу, мы относимся и разговариваем с Китаем как с уважаемым партнером, однако наш месседж таков: сотрудничеству - да, доминированию - нет", - сказала в пятницу Андрикене.

Отношения Литвы и Китая ухудшились после того, как Вильнюс разрешил действовать в стране представительству Тайваня, в названии которого используется название острова. Эксперты говорят, что на китайском языке название этого представительства звучит как "представительство Тайваня". Пекин усматривает в этом попытки острова действовать как независимое государство.

В ноябре прошлого года Пекин официально понизил уровень дипломатического представительства с Литвой до поверенного в делах. По мере развития дипломатического конфликта литовские предприниматели сообщали о различных ограничениях торговли с Китаем. Политики страны назвали их необъявленными санкциями.