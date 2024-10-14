Глава избирательного штаба консерваторов: не заявляем ни о победе, ни о поражении

„Относимся к своей ситуации сдержанно – так же, как сдержанно ожидали этих результатов. Выборы не закончились, мы не пришли заявить о поражении или победе. У нас просто много незавершенных дел – я не знаю, можно ли перенять что-то, что может быть актуально“, – заявил М. Линге на пресс-конференции информационного агенства ELTA в понедельник утром.

„Мы не собираемся заявлять и трубить о каких-то победах. Но мы также не хотим констатировать и какие-либо явные поражения. Одно мандатное отличие от политической партии, находящейся на первом месте — это, конечно же, цифра. Но, может быть, оно не настолько радикальное и фатальное, чтобы уже констатировать, что мы – проигравшие“, – заверил он.



В первом туре парламентских выборов победу одержали Литовские социал-демократы, на втором месте Союз отечества-Христианские демократы Литвы, третье место досталось „Заре Немана“ .



Соцдемы получили 19,36%, СО-ХДЛ – 17,96%, „Заря Немана“ – 14,99%.



В парламент прошел демократический союз „Во имя Литвы“ (9,24%), Движение либералов (7,70%) и Литовский союз крестьян и зеленых (7,02%).



Соцдемы получили 18 мандатов, консерваторы – 17, „Заря Немана“ – 14, „Во имя Литвы“ – 8, Движение либералов - 7, а „крестьяне“ – 6 мандатов. Правящее большинство будут формировать социал-демократы с демократическим союзом „Во имя Литвы“.







