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Глава Группы по вопросам коммуникации президента Фредерикас Янсонас убежден, что глава страны Гитанас Науседа победил бы на выборах президента, если бы решил баллотироваться на второй срок.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© ELTA / Marius Morkevičius

"Он говорил, что скажет об этом в конце года. Если он будет баллотироваться, я думаю, он победит. Но захочет ли он баллотироваться – это совершенно другой вопрос, и это решают не советники", – сказал Ф. Янсонас Žinių radijas.

"Есть социологические исследования, есть результаты и есть окружение, есть вера в то, что ты делаешь. И я верю, что он победит", - также подчеркнул он.

Очередные выборы главы страны пройдут в мае 2024 года. Пока никто из политиков и лидеров страны не объявил о планах баллотироваться на пост главы страны.

На выборах 2019 г. главой государства был избран нынешний президент Гитанас Науседа. Во втором туре он опередил тогдашнего члена Сейма Ингриду Шимоните.

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