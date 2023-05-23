Глава государства встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном

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Продолжаются визиты президента Литовской Республики Гитанаса Науседы в столицы союзников по НАТО. В среду глава государства посетит с рабочим визитом Францию, где встретится с президентом этой страны Эммануэлем Макроном, сообщает Группа по вопросам коммуникации офиса президента.
На встрече в Париже планируется обсудить подготовку к саммиту НАТО в Вильнюсе, ситуацию с безопасностью в регионе, укрепление восточного фланга НАТО, войну России против Украины и вопросы поддержки Украины.
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