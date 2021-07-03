"Мы озабочены дельта-штаммом, мы полагаем, что этот вариант гораздо более заразный, показатели заражений растут и растут. В этой сложной ситуации есть и хорошая новость: мы видим, что прививки являются эффективными против дельта-штамма. Привитые двумя дозами люди полностью защищены от дельты, а привитые одной дозой болеют легче", – заявила она на пресс-конференции.

Председатель ЕК призвала воспользоваться возможностью вакцинации от COVID-19, чтобы защитить таким образом себя и других.

"Есть две вещи, которые мы можем сделать: прививать, прививать, прививать, и я могу лишь призвать каждого, кто еще не воспользовался возможностью привиться, это сделать, чтобы защитить себя и окружающих. Второе - это обычные средства гигиены, то, что мы соблюдаем дистанцию, что носим маски в помещении, является эффективным", – сказала глава ЕК.

"Если коротко, то мы озабочены дельта-штаммом, он повысит количество заражений, но его угроза снижается за счет вакцинации и соблюдения гигиены, и у нас есть меры, поэтому нужно продвигаться вперед с вакцинацией", – резюмировала председатель ЕК.

В Литве зарегистрированы 23 случая дельта-штамма, который Всемирная организация здравоохранения причислила к вызывающим озабоченность.

Национальный центр общественного здоровья Литвы сообщил, что сейчас в стране отмечается внутреннее распространение дельта-штамма, тогда как ранее отмечались лишь завозные случаи.