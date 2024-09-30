Глава ДГБ: мы не располагаем информацией о том, что прилетающие из Беларуси метеозонды используют для шпионажа

„Пока мы не располагаем какой-либо конкретной информацией, чтобы был какой-то разведывательный дрон или еще что-то – кроме того, что, как сообщалось, это больше связано с контрабандой – у нас действительно нет такой информации“, – сказал Яунишкис журналистам у дворца правительства в понедельник.