ГКСЭ приняла решение о сборе информации с целью выяснения связей депутата Джюгялиса с лоббистом игорного бизнеса

"Главная комиссия по служебной этике, ознакомившись на сегодняшнем заседании с опубликованной информацией о депутате Сейма Юстасе Джюгялисе, приняла решение о сборе документов, и в дальнейшем будет принято решение о целесообразности проведения каких-либо дополнительных действий", – сказала заместитель председателя ГКСЭ Виргиния Алексеюне.
Напомним, что вопросы по поводу использования Джюгялисом парламентских средств возникли после обнародования информации в ходе акции Skaidrinam. Сообщалось, что консерватор за три года в Сейме на печать и распространение отчета потратил более 23 000 евро. Счета за эти услуги Джюгялису выставил Миндаугас Ардишаускас, работающий в качестве индивидуального предпринимателя и в настоящее время возглавляющий Ассоциацию ответственного игорного бизнеса.
Оппозиционные члены Комитета Сейма по социальным делам и труду (КСДТ) подняли вопросы о связях председателя комитета с лоббистом игорной индустрии. По их мнению, Джюгялис мог использовать свою должность для включения в повестку комитета вопросов, благоприятных для игорного рынка.
Несмотря на то, что и Джюгялис, и Ардишаускас опровергали выдвинутые против них обвинения, тем не менее в понедельник Ардишаускас признался порталу 15min.lt в том, что во время работы с парламентарием он консультировал и игорный бизнес.
Ряд консерваторов призвал Джюгялиса уйти с поста председателя КСДТ. Во вторник он сообщил о приостановке своей деятельности в качестве председателя КСДТ.