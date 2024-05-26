Гитанас Науседа заявил о победе на президентских выборах в Литве

"Я хотел бы выразить большую, большую благодарность народу Литвы. Мне дали большой мандат доверия, и этим кредитом доверия, я понимаю, мне нужно будет дорожить", - заявил Г. Науседа в воскресенье в своем избирательном штабе.
По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), после подсчета голосов на 1 723 из 1 895 избирательных участков, 76,36 проц. избирателей проголосовали за Г. Науседу. Это на 10,68 больше, чем пять лет назад. Во втором туре президентских выборов в 2019 г. Г. Науседа набрал 65,68 проц. голосов избирателей.
Как и в 2019 году, кандидат от консерваторов И. Шимоните заняла второе место с 22,10 проц. поддержки. Во втором туре прошлых выборов за политика проголосовали 33,04 проц. граждан.
Чуть раньше в воскресенье вечером И. Шимоните признала свое поражение и поздравила переизбранного Г. Науседу.
Подчеркнул важность внешней политики и безопасности
Г. Науседа заявил, что во время своего второго президентского срока планирует продолжать уделять внимание цели государства всеобщего благосостояния. При этом, по его словам, чрезвычайно важными становятся две другие сферы работы – внешняя политика и безопасность.
"Независимость Литвы, свобода Литвы подобны хрупкому сосуду, которым мы должны дорожить, защищать, не позволить ему треснуть, и по этой причине нужно будет многое сделать для того, чтобы система коллективной безопасности, НАТО, наше партнерство со странами Евросоюза работали на общее благо и пользу для Литвы", - сказал Г. Науседа.
По его словам, основными союзниками Литвы остаются США, Германия, Польша и страны Балтии.
Г. Науседа выразил удовлетворение в связи с тем, что взгляды Литвы и ее союзников по вопросам войны в Украине и российской агрессии совпадают.
"Я думаю, что все эти работы, которые мне удалось начать, необходимо продолжать и углублять, и я думаю, что с точки зрения как личных знакомств, так и политических контактов у меня уже есть необходимый набор инструментов для того, чтобы внешняя политика Литвы была эффективной, чтобы Литва взяла на себя ведущую роль и чтобы голос Литвы был услышан в международном сообществе", - прокомментировал переизбранный на второй срок президент Г. Науседа.
В ходе голосования, состоявшегося в воскресенье, жители выражали свою волю гораздо пассивнее, чем в первом туре выборов. Две недели назад к урне для голосования пришли 59,37 проц. жителей, а в это воскресенье – 49,61 проц.
Пять лет назад общая явка в первом туре выборов составляла 56,46 проц., а во втором туре – 53,43 проц.