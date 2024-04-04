ГИК зарегистрировала Науседу, Шимоните и Жалимаса в качестве кандидатов в президенты

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Главная избирательная комиссия (ГИК) зарегистрировала баллотирующегося на второй срок Гитанаса Науседу, выдвинутую консерваторами Ингриду Шимоните и представителя Партии свободы Дайнюса Жалимаса в качестве кандидатов в президенты страны.

Такое решение комиссия приняла на своем заседании в четверг. Комиссия единогласно подтвердила, что вышеупомянутые кандидаты соответствуют требованиям, установленным Избирательным кодексом, они представили заявительные документы, собрали не менее 20 тыс. подписей избирателей и внесли почти 9 тыс. евро в качестве избирательного залога.

Как сообщалось ранее, Г. Науседа представил в ГИК более 36 тыс. подписей, И. Шимоните, которая собирала подписи избирателей исключительно в электронном виде, представила более 33 тыс., а Д. Жалимас – более 22 тыс. подписей.

Претенденты на признание кандидатами до 28 марта должны были представить не менее 20 тыс. подписей избирателей. ГИК после проверки этих подписей и других сведений, указанных в заявительных документах политиков, принимает решения о предоставлении официального статуса кандидата.

Решение относительно других претендентов на признание кандидатом – самовыдвиженцев Игнаса Вегеле и Эдуардаса Вайткуса, основателя партии "Неманская заря" Ремигиюса Жемайтайтиса, выдвинутого союзом демократов "Во имя Литвы" Гедримаса Еглинскаса и председателя Партии труда Андрюса Мазурониса – ГИК должна принять до 11 апреля.

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