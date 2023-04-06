ГИК выделила партиям более 2,9 млн евро: больше всего получили консерваторы и "крестьяне"

Самую крупную дотацию получил победивший на последних парламентских выборах Союз Отечества-Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) – за первое полугодие текущего года партии выделено 812 тыс. евро.
Вторую по величине дотацию получил Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ), партии будет выделено более 518 тыс. евро.
Между тем, для социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) предусмотрено более 399 тыс. евро. Движению либералов в этом полугодии выделяется более 239 тыс. евро, Партии труда – более 226 тыс. евро, Партии свободы – более 149 тыс. евро.
Поскольку демократический союз "Во имя Литвы" был создан после выборов в Сейм 2020 г., ГИК партии отдельно выделила 176 тыс. евро.
Между тем не прошедшая в Сейм Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) получит более 147 тыс. евро, Партия регионов Литвы – почти 99 тыс. евро, партия "Свобода и справедливость" – более 81 тыс. евро, а Союз народа и справедливости (центристы, народники) —более 77 тыс. евро.
Установлено, что в первом полугодии 2023 г. голос одного избирателя соответствует 0,59 евро.
Общая сумма бюджетных ассигнований политическим партиям в 2023 г. составляет более 5,8 млн. евро.
Государственные дотации политическим партиям ГИК распределяет дважды в год – до 15 апреля текущего года и до 15 ноября текущего года.
Порядок выделения ассигнований политическим партиям закреплен в Законе о политических организациях Литовской Республики, а общая сумма ассигнований предусмотрена в Законе об утверждении финансовых показателей государственного бюджета и бюджетов самоуправлений на соответствующий год.
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