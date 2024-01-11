ГИК во второй раз отказался регистрировать Кандротаса на участие в президентской кампании

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Antanas Kandrotas-Celofanas
Antanas Kandrotas-Celofanas
ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila

В Главную избирательную комиссию (ГИК) во второй раз поступили документы активного участника различных акций протеста Антанаса Кандротаса. Он требовал зарегистрировать его кандидатуру на президентские выборы.

Такое решение ГИП принял 11 января.

Сообщается, что заявка была отклонена, так как претендент в кандидаты не представил данные об открытом на его имя банковском счете, предназначенном для предвыборной кампании.

"Вместо этого претендент представил ГИК отказы банков на заявки об открытии счета", – сказано в сообщении.

Кандротас (по кличке Целофанас) был судим за финансовые преступления. Последний раз он выслушал неблагоприятное для него решение суда в конце ноября прошлого года – Каунасский окружной суд признал Кандротаса-Целофанаса виновным в мошенничестве, незаконном распоряжении акцизными товарами, неправильном представлении данных, махинациях с бухгалтерским учетом, он был приговорен к 4 годам лишения свободы. Данное решение суда еще не вступило в силу.

Кандротас-Целофанас является обвиняемым по делу о беспорядках у Сейма в 2021 году, которое сейчас рассматривает Вильнюсский участковый суд.

ГИК во второй раз отказался регистрировать Кандротаса кандидатом в президенты. Первый отказ был дан 15 декабря 2023 г. Кандротас обжаловал это решение в суде, но суд отклонил его жалобу.

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