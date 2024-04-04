ГИК распределила партиям государственные дотации за первое полугодие: средства получат 12 политических сил

Согласно решению ГИК, 12 политическим силам было выделено более 2,967 млн. бюджетных средств. Конкретные суммы определяются на основе того, сколько голосов получили партии на последних выборах в муниципальный совет, Европейский парламент (ЕП) и Сейм.
Больше всего средств выделено правящему Союзу Отечества – Христианским демократам Литвы (СО-ХДЛ) – на счет политической силы будет переведено более 780 тыс. евро.
Оппозиционному Союзу крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) выделено около 478 тыс. евро, Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) – более 413 тыс. евро.
Движению либералов – 235 тыс. евро, Партии труда – 207 тыс. евро, Партии свободы – 168 тыс. евро, Избирательной акции поляков Литвы – Союзу христианских семей – 147 тыс. евро, Партии регионов Литвы – 99 тыс. евро, партии "Свобода и справедливость" – 83 тыс. евро, Союзу народа и справедливости (центристам, народникам) – 73 тыс. евро, Партии зеленых Литвы – 62 тыс. евро.
Хотя Союз демократов "Во имя Литвы" создан после последних выборов в Сейм и ЕП, согласно исключению, предусмотренному в Законе о политических организациях, этой парламентской партии выделено 216 тыс. евро.
Всего в госбюджете на 2024 г. на ассигнования политическим партиям предусмотрено 6,217 млн. евро. Дотации распределяются дважды в год – до 15 апреля и до 15 ноября каждого года.