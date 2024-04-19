ГИК путем жеребьевки выберет пары кандидатов в президенты для участия в радиодебатах

Четыре пары дебатирующих кандидатов будут определены путем жеребьевки. Радиопередачи планируется транслировать 25, 26, 29 апреля и 3 мая, в одно и то же время – 9.05 час.

Дебаты кандидатов в президенты можно будет послушать и в эфире телеканала LRT.

Как указывает ГИК, уже запланированы четыре передачи. Принять в них участие все восемь кандидатов смогут одновременно. Планируется, что передачи будут показаны в эфире LRT 22 апреля, 2, 6 и 8 мая в 21.00 час.

Все передачи дебатов кандидатов будут опубликованы в медиатеке LRT и на сайте ГИК, поэтому те избиратели, у которых не будет возможности смотреть дебаты в прямом эфире, смогут посмотреть передачи в удобное для них время.