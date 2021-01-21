Председатель комиссии Аушрине Норкене подчеркнула, что важно это расследовать, чтобы в будущем подобное не повторилось. По законам, депутат парламента Литвы не может работать в другом месте.

Спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен сказала, что Гуога должен развеять сомнения, в противном случае его ждет импичмент.

"Заседание состоится в следующую среду, нам, видимо, придется включить этот вопрос в повестку дня и обсудить эту ситуацию, пока эти факты не подтверждены, поэтому мы должны все выяснить", – сказала Норкене.

"Я думаю, что какое-то решение примет и ГИК, ведь депутат написал, что отказывается от мандата, но есть процедура отказа, должно состояться заседание и т.д.", – прибавила она, заметив, что у Комиссии по этике есть право инициировать процедуру импичмента.

Норкене сказала, что комиссии придется рассматривать этот вопрос, даже если Гуоге удастся отказаться от мандата до ближайшего заседания комиссии, чтобы выяснить этот вопрос и в будущем таких прецедентов не было.

"Импичмент - тоже такая вещь, что его можно остановить в любой момент, как только человек заявит о своем отказе от мандата. Вопрос в том, насколько имеет смысл эта процедура", – сказал председатель Комитета по праву и правопорядку Стасис Шедбарас.

ГИК 21 января не смог аннулировать мандат Гуоги, поскольку тот не появился на заседании.

Напомним, что 12 января Гуога подал заявку об отказе от мандата с 14 января. Канадская компания Cypherpunk Holdings распространила сообщение, что Гуога вернулся на пост ее руководителя. По закону, депутаты парламента нигде больше не могут работать, за нарушение закона им грозит импичмент. ГИК не может аннулировать мандат, если депутат не явился на заседание. Гуога на данный момент находится за границей.