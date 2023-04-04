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В четверг Главная избирательная комиссия (ГИК) аннулировала депутатский мандат Миколаса Маяускаса. Такое решение комиссия приняла после того, как на прошлой неделе политик объявил об уходе из политики. Его депутатские полномочия истекают в четверг, 6 апреля.
Kęstutis Navickas
Kęstutis Navickas
© ELTA / Andrius Ufartas

Место М. Маяускаса в Сейме займет министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас – ГИК передала ему полномочия члена Сейма.

ELTA напоминает, что в четверг депутат Сейма М. Маяускас объявил о своем отказе от депутатского мандата.

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