Место М. Маяускаса в Сейме займет министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас – ГИК передала ему полномочия члена Сейма.

ELTA напоминает, что в четверг депутат Сейма М. Маяускас объявил о своем отказе от депутатского мандата.