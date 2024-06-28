ГИК: активнее всего на выборах голосуют избиратели старших возрастных групп

По данным ГИК, на президентских выборах, референдуме по внесению изменений в статью 12 Конституции и выборах в Европарламент шкала наиболее активно голосующих избирателей увеличивается с возрастом.
На президентских выборах и референдуме среди всех избирателей, имеющих право голоса, наиболее активно гражданскую волю выражали избиратели в возрасте 55 лет и старше. Их активность составляет 62-67 проц. Та же тенденция наблюдалась и на выборах в Европарламент.
По сравнению с президентскими выборами, прошедшими в 2019 году, в этом году проголосовать пришло более чем на 2,5 проц. больше граждан.
В первом туре президентских выборов и референдуме по внесению изменений в Конституцию наибольшую долю избирателей (18,86 проц.) составили избиратели возрастной группы 55-64 лет, чуть меньше – избиратели 45-54 лет (16,46 проц.).
Почти одинаково проголосовали граждане в возрасте 34-44 лет (16,16 проц.) и в возрасте 65-74 лет (16,15 проц.).
В этом году явка граждан, избиравших европарламентариев, составила 29,97 проц. При выборах членов ЕП наибольшую долю избирателей (18,89 проц.) составили избиратели возрастной группы 65-74 лет.
Почти аналогично на этих выборах проголосовали граждане в возрасте 75 лет и старше (18,75 проц.) и избиратели в возрасте 55-64 лет (18,03 проц.).
Президентские выборы и референдум по изменению статьи 12 Конституции прошли 12 мая этого года. Выборы в Европарламент – 9 июня.