Героическая борьба украинцев привела россиян в бешенство: применяют жестокую тактику

Россия в субботу и воскресенье заявляла о прекращении военных действий, чтобы дать эвакуировать жителей Чернигова, Сум, Харькова, Мариуполя. Однако на деле таких гуманитарных коридоров не было, российские военные стреляли по бежавшим от войны мирным жителям.

В понедельник Россия объявила еще более циничный план – якобы откроет гуманитарные коридоры, но в Россию и Беларусь. Украинские власти раскритиковали и отклонили это предложение.

Во вторник Россия снова пообещала прекратить военные действия, чтобы из городов, ситуация в которых катастрофическая, могли эвакуироваться жители (им грозит смерть от голода и холода). Украинские власти сразу же предупредили жителей, заметив, что могут быть провокации.

Во вторник сообщили, что из Сум некоторым жителям удалось эвакуироваться, второй гуманитарный коридор был открыт в Мариуполе. Но вскоре сообщили, что колонну из Сум обстреляли российские танки, людям пришлось вернуться назад в укрытия. Минобороны Украины сообщило, что "противник начал нападение на гуманитарный коридор" и "не дал детям, женщинам и пожилым людям покинуть Мариуполь".

Почему Россия не дает эвакуировать мирное население? Туткус сказал в передаче на Delfi TV, что это нормальная тактика хищника, а бывший министр иностранных дел Линас Линкявичюс сказал, что Россия, которая держит людей в заложниках, будет использовать это в ходе переговоров, чтобы оказывать давление на Украину.

"В военном смысле, исходя из той информации, которой я располагаю, российская сторона уже утратила инициативу, за последние сутки не было продвижения вперед, изменения фронта. Украинская армия стабилизировала свой фронт, восстановила командование, инициатива на ее стороне. Поэтому, возможно, Россия так себя ведет (мешает эвакуации) от безысходности, трудно что-то сказать.

Но как любой человек в 21 веке я катастрофически оцениваю такие действия. Война - в принципе плохое дело, но война, в которой военные вымещают злобу из-за неудач на мирных жителях, неприемлема. Но, видимо, мы еще будем наблюдать такое в Украине, поскольку вернемся к осадам. Я точно знаю, что эти гуманитарные коридоры не были предоставлены или были предоставлены, но были заминированы. Я знаю от своих друзей, которые там. Или предложение о коридорах в Россию и Беларусь", – сказал Туткус.

"Когда я говорю, что украинцы переняли инициативу, я не имею в виду, что они контролируют ситуацию. Ситуация очень сложная, кровавая, ее никто не контролирует, поскольку россияне не могу продвинуться вперед, они в Харьков так и не вошли, хотя там живут русскоязычные. Так цели России, с моей точки зрения, с военной, на данный момент рухнули. Но они, конечно, располагают возможностями, ведь российская армия не ограничена этими несколькими сотнями тысяч военных. Как-то их перегруппируют, привлекут резервы и, видимо, обновят. Но те действия, которые мы наблюдаем, я бы сказал, может, агония, злоба, еще что-то. В некоторых городах ситуация трагическая, а людей не выпускают. Это нормальная тактика хищника, известная со времен Средневековья – окружить замок и брать измором", – сказал Туткус.

Линкявичюс сказал, что Россия, не выпуская жителей, пытается их истощить, запугать.

"Когда говорят вещи, не имеющие ничего общего с реальностью, будто демилитаризация почти завершена и скоро настанет конец. России, видимо нужны победы, нужна информация, что все получилось. Но мы видим, что ничего такого нет. А зеленые коридоры жизненно важны, ведь в Мариуполе плохо обстоят дела с гуманитарными средствами, мы видим попытку окружить и изолировать другие города, поскольку завоевать их не удается, поэтому мирное население находится под угрозой", – заметил он.

Линкявичюс убежден, что вопрос выживания мирного населения Россия использует во время переговоров.

"Видимо, переговоры будут сосредоточены на гуманитарных коридорах – просят, посредничают, начиная со Святого престола, заканчивая всеми остальными собеседниками: это президенты Турции, Франции, об этом по-своему говорит даже Китай. Требования России, выдвинутые в ходе переговоров, неприемлемы для Украины. И у России не все получается так, как ей хочется, поэтому Украина должна держаться. Они справляются с этим, геройски воюют", – сказал Линкявичюс.

С первого дня войны говорят о том, что цель России – взять Киев. В сторону Киева шла огромная колонна техники, которая, по данным Пентагона, сейчас застряла. Однако во вторник появилось сообщение о перегруппировке российских войск и подготовке к штурме Киева. Что его ждет?

"Очень сложно в такой ситуации делать прогнозы. Честно говоря, я был в числе тех людей, которые не верили в возможность этой войны (...). Эта война ничего не принесла самой России, за исключением падения, это нелогично. Атака на Киев в военном плане нелогична, даже глупа. Оборона в городе организована очень хорошо, мы об этом знаем. Массовые атаки на неприятеля неизбежны. Но это обезьяна с гранатой – не знаешь, чего ждать. У войны тоже есть своя этика, по кодексу военной чести такое недопустимо. Но что будет делать диктатор со своими органами, мне сложно прогнозировать. Я убежден, что Киев будет бороться и жестко", – сказал Туткус.

Линкявичюс сказал, что начавшиеся переговоры показывают, что у России не все получается, поэтому она тянет время.

"Все видят, что атака не удалась. Но если в ходе переговоров о чем-то и удастся договориться, к этому надо отнестись с осторожностью, поскольку нельзя доверять ни одному слову Кремля", – предупредил Линкявичюс.

Украине не помогает и разногласия на Западе, например, нежелание Германии запретить импорт российского газа и нефти.

"Я считаю, что плохо, что мы не можем больше вмешаться в данную ситуацию. Ненормально, когда на наших глазах уничтожают европейское государство, убивают людей, уничтожают гражданские объекты – 211 школ разрушено, назвать это демилитаризацией сложно. Или атаки на ядерные объекты. Это все представляет прямую угрозу. Если мы не можем вмешаться, мы должны оказывать максимальное давление с помощью других средств, нельзя оставлять что-то в резерве. Например, отключить от SWIFT все российские банки, а не некоторые.

Если мы отказываемся от импорта энергоресурсов, то максимально, чтобы у режима не было возможности кормить свою военную машину. Конечно, удобно измерять и считать, когда самому не надо воевать, когда другие делают это за тебя, тогда кажется, что можно попридержаться. Может, в экономическом плане это обосновано, но в моральном - вряд ли это справедливо. Поэтому понятны усилия дипломатии США в Европе, попытки объяснить, убедить союзников", – сказал Линкявичюс.

Украине может помочь решение НАТО передать истребители.

"Это логично. Если мы не можем больше вмешаться, то хотя бы надо дать то, о чем просят. Не только истребители, но и артиллерию, противоракетные дроны, ПРО, многое необходимо. Я верю, что это дают. Видимо меньше надо об этом говорить, надо просто делать. Неверно думать, что мы не вовлечены в войну. факт в том, что украинцы дни жертвуют себя в этой борьбе и есть надежда, что это несчастье как-то пройдет стороной. Поэтому надо оказать максимальную помощь в том, о чем просят", – заметил Линкявичюс.