Германия укрепляет оборону Литвы: размещает систему ПВО Ozelot

По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, средства противовоздушной обороны ближнего действия с дополнительными силами в Литве развертываются в ответ на изменившуюся ситуацию с безопасностью.
"Для эффективного сдерживания и обороны особенно важно иметь в Литве полный спектр возможностей, а также важнейший элемент противовоздушной обороны. Вместе с нашими союзниками мы должны обеспечить, чтобы сдерживание НАТО работало, и, в случае необходимости, быть готовыми эффективно защищаться", — говорит министр Анушаускас.
С 2017 года Германия возглавляет и выделяет наибольшее количество военнослужащих в боевую группу батальона сил фронта НАТО, которая будет дислоцирована в Литве. Батальон НАТО обычно насчитывает около 1200 военнослужащих, но в ответ на изменившуюся ситуацию с безопасностью Германия направила в Литву дополнительные войска и дополнительную военную технику.
Норвегия также направила в Литву дополнительные войска. Помимо немцев и норвежцев, в настоящее время в передовой боевой группе НАТО в Рукле несут службу военнослужащие из Нидерландов, Бельгии, Чехии, Люксембурга и Исландии.
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