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Германия продолжает укреплять возможности батальонной боевой группы сил фронта НАТО в Рукле – на этой неделе в Литве была развернута система ЗРК малой дальности Ozelot немецкой армии. Как сообщили в Минобороны, эта система ЗРК малой дальности вооружена ракетами Stinger класса "земля-воздух".
Германия укрепляет оборону Литвы: дислоцирует ЗРК малой дальности Ozelot
© DELFI / Andrius Ufartas

По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, средства противовоздушной обороны ближнего действия с дополнительными силами в Литве развертываются в ответ на изменившуюся ситуацию с безопасностью.

"Для эффективного сдерживания и обороны особенно важно иметь в Литве полный спектр возможностей, а также важнейший элемент противовоздушной обороны. Вместе с нашими союзниками мы должны обеспечить, чтобы сдерживание НАТО работало, и, в случае необходимости, быть готовыми эффективно защищаться", — говорит министр Анушаускас.

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С 2017 года Германия возглавляет и выделяет наибольшее количество военнослужащих в боевую группу батальона сил фронта НАТО, которая будет дислоцирована в Литве. Батальон НАТО обычно насчитывает около 1200 военнослужащих, но в ответ на изменившуюся ситуацию с безопасностью Германия направила в Литву дополнительные войска и дополнительную военную технику.

Норвегия также направила в Литву дополнительные войска. Помимо немцев и норвежцев, в настоящее время в передовой боевой группе НАТО в Рукле несут службу военнослужащие из Нидерландов, Бельгии, Чехии, Люксембурга и Исландии.

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