Германия планирует дополнительно разместить в Литве 4000 военных

Кроме того, НАТО изменит статус миссии ВВС по охране неба стран Балтии с полицейского на боевой.
«Германия готова на долгосрочную перспективу разместить в Литве мощную бригаду», — отметил министр.
По словам Писториуса, для размещения немецких военных следует создать необходимую инфраструктуру в Литве и обеспечить возможность проведения учений.
Таким образом, истребители НАТО смогут участвовать в боевых действиях и будут интегрированы в оборонные планы Литвы.
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