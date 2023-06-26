Германия планирует дополнительно разместить в Литве 4000 военных

Германия планирует разместить в Литве на долгосрочной основе еще 4 000 военных для укрепления НАТО на восточном фланге. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус на пресс-конференции с министром обороны Литвы Арвидасом Анушаускасом, передает DPA.