26 июня 2023 г. 14:31

Германия планирует дополнительно разместить в Литве 4000 военных

 
ru.DELFI.lt
Borisas Pistorius
Borisas Pistorius
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Германия планирует разместить в Литве на долгосрочной основе еще 4 000 военных для укрепления НАТО на восточном фланге. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус на пресс-конференции с министром обороны Литвы Арвидасом Анушаускасом, передает DPA.

Кроме того, НАТО изменит статус миссии ВВС по охране неба стран Балтии с полицейского на боевой.

«Германия готова на долгосрочную перспективу разместить в Литве мощную бригаду», — отметил министр.


По словам Писториуса, для размещения немецких военных следует создать необходимую инфраструктуру в Литве и обеспечить возможность проведения учений.

Таким образом, истребители НАТО смогут участвовать в боевых действиях и будут интегрированы в оборонные планы Литвы.

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