Генпрокурор обратилась в Европарламент с просьбой о лишении Гражулиса неприкосновенности

Председателя Союза народа и справедливости Гражулиса обвиняют в унижении лиц ЛГБТ+.
Его обвиняют в том, что 26 мая 2022 г. депутат парламента Гражулис в здании парламента после заседания, посвященного обсуждению гражданского союза, перед камерами публично мог насмехаться и унижать представителей ЛГБТ+ за их сексуальную ориентацию.
В ходе уголовного процесса Гражулис сохранил неприкосновенность, однако 16 ноября 2023 года парламент все же разрешил привлечь Гражулиса к ответственности. С 16 июля 2024 года Гражулис является европарламентарием и обладает иммунитетом.
„Пока у Гражулиса есть депутатский иммунитет, невозможно продолжать уголовный процесс, пока ЕП не лишит депутата неприкосновенности“, – утверждает прокуратура.
Напомним, что заседание было назначено на 17 сентября этого года, однако оно не состоится, поскольку Гражулиса пока нельзя призвать к ответственности.