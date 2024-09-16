Генпрокурор обратилась в Европарламент с просьбой о лишении Гражулиса неприкосновенности

Председателя Союза народа и справедливости Гражулиса обвиняют в унижении лиц ЛГБТ+.

Его обвиняют в том, что 26 мая 2022 г. депутат парламента Гражулис в здании парламента после заседания, посвященного обсуждению гражданского союза, перед камерами публично мог насмехаться и унижать представителей ЛГБТ+ за их сексуальную ориентацию.

В ходе уголовного процесса Гражулис сохранил неприкосновенность, однако 16 ноября 2023 года парламент все же разрешил привлечь Гражулиса к ответственности. С 16 июля 2024 года Гражулис является европарламентарием и обладает иммунитетом.