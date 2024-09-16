2024.09.16 17:46

Генпрокурор обратилась в Европарламент с просьбой о лишении Гражулиса неприкосновенности

 
ELTA
Ингрида Стенюлене
ru.DELFI.lt
Petras Gražulis
Petras Gražulis
ФОТО: Julius Kalinskas | ELTA / Julius Kalinskas

Генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене 16 сентября обратилась к председателю Европарламента Роберте Метсоле с просьбой лишить неприкосновенности европарламентария Пятраса Гражулиса, чтобы можно было привлечь его к уголовной ответственности, взять под арест или иным способом ограничить его свободу.

Председателя Союза народа и справедливости Гражулиса обвиняют в унижении лиц ЛГБТ+.

Его обвиняют в том, что 26 мая 2022 г. депутат парламента Гражулис в здании парламента после заседания, посвященного обсуждению гражданского союза, перед камерами публично мог насмехаться и унижать представителей ЛГБТ+ за их сексуальную ориентацию.

В ходе уголовного процесса Гражулис сохранил неприкосновенность, однако 16 ноября 2023 года парламент все же разрешил привлечь Гражулиса к ответственности. С 16 июля 2024 года Гражулис является европарламентарием и обладает иммунитетом.

„Пока у Гражулиса есть депутатский иммунитет, невозможно продолжать уголовный процесс, пока ЕП не лишит депутата неприкосновенности“, – утверждает прокуратура.

Напомним, что заседание было назначено на 17 сентября этого года, однако оно не состоится, поскольку Гражулиса пока нельзя призвать к ответственности.

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