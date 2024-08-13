Генпрокурор Литвы: увеличивается количество попыток обойти санкции против России и Беларуси

„Сейчас, если я не ошибаюсь, ведется около 50 досудебных расследований. Я знаю, что решения были приняты по некоторым из них. (...) Это количество показывает, что попыток обхода становится все больше и возникают трудности. Но мы работаем в этом направлении“, - во вторник журналистам в Сейме сказала Н. Грунскене.
По ее словам, для этого используются различные схемы. Генпрокурор отметила, что как минимум в одном случае после досудебного расследования дело об обходе санкций было передано в суд.
„Есть одно дело, которое было передано в суд, касающееся контрабанды оружия“, - сказала она.
Страны Евросоюза (ЕС) на данный момент приняли 14 пакетов санкций, направленных против России, осуществляющей агрессию в Украине. Торговые ограничения также были введены в отношении Беларуси, чтобы препятствовать уклонению от ограничений со стороны московского режима.