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Расследование принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Беларуси, когда правоохрана этой страны арестовала оппозиционного блогера Романа Протасевича, идет довольно интенсивно, говорит генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене.
Генпрокурор Литвы: расследование принудительной посадки самолета идет "довольно интенсивно"
© AP / Scanpix

"Досудебное расследование идет довольно интенсивно, сформирована объединенная следственная группа с польскими должностными лицами, европейские следственные ордеры также высланы еще нескольким странам, таким, как Греция, Ирландия. Осуществляется сотрудничество с Ryanair", - сказала журналистам в Сейме генпрокурор.

Она также сказала, что прокуроры хотели бы получить от авиакомпании запрашиваемую информацию "немного быстрее".

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По словам Н. Грунскене, подозреваемых в деле пока нет.

Р. Протасевич и студентка находящегося в Вильнюсе Европейского гуманитарного университета, гражданка России София Сапега 23 мая были задержаны в аэропорту Минска после того, как белорусский режим принудил к посадке самолет авиакомпании Ryanair, которым пара летела из Афин в Вильнюс.

Это вызвало возмущение международного сообщества, а в отношении минского режима готовятся санкции Евросоюза.

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