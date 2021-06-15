Генпрокурор Литвы: расследование принудительной посадки самолета идет "довольно интенсивно"

"Досудебное расследование идет довольно интенсивно, сформирована объединенная следственная группа с польскими должностными лицами, европейские следственные ордеры также высланы еще нескольким странам, таким, как Греция, Ирландия. Осуществляется сотрудничество с Ryanair", - сказала журналистам в Сейме генпрокурор.
Она также сказала, что прокуроры хотели бы получить от авиакомпании запрашиваемую информацию "немного быстрее".
По словам Н. Грунскене, подозреваемых в деле пока нет.
Р. Протасевич и студентка находящегося в Вильнюсе Европейского гуманитарного университета, гражданка России София Сапега 23 мая были задержаны в аэропорту Минска после того, как белорусский режим принудил к посадке самолет авиакомпании Ryanair, которым пара летела из Афин в Вильнюс.
Это вызвало возмущение международного сообщества, а в отношении минского режима готовятся санкции Евросоюза.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Роста цен в Литве не избежать: осень будет очень непростой (5)
Не завершится ли восстановление после пандемии...
Новые провокации демонстрируют больше наглости: все чаще говорят о трибунале Лукашенко (172)
Все чаще появляются рассуждения о том, что трибунал в...
У здания парламента начался трехдневный митинг "Марша в защиту семей" (17)
15 июня утром у здания парламента начался трехдневный...
Сейм Литвы напомнил о требовании компенсации за оккупацию (44)
В свете 80-летия со дня начала сталинских ссылок в Литве...
Официально: суд поставил точку в бракоразводном процессе мэра литовской столицы и его супруги (4)
Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс официально развелся со...