Генпрокурор Литвы: расследование принудительной посадки самолета идет "довольно интенсивно"

"Досудебное расследование идет довольно интенсивно, сформирована объединенная следственная группа с польскими должностными лицами, европейские следственные ордеры также высланы еще нескольким странам, таким, как Греция, Ирландия. Осуществляется сотрудничество с Ryanair", - сказала журналистам в Сейме генпрокурор.

Она также сказала, что прокуроры хотели бы получить от авиакомпании запрашиваемую информацию "немного быстрее".

По словам Н. Грунскене, подозреваемых в деле пока нет.

Р. Протасевич и студентка находящегося в Вильнюсе Европейского гуманитарного университета, гражданка России София Сапега 23 мая были задержаны в аэропорту Минска после того, как белорусский режим принудил к посадке самолет авиакомпании Ryanair, которым пара летела из Афин в Вильнюс.

Это вызвало возмущение международного сообщества, а в отношении минского режима готовятся санкции Евросоюза.