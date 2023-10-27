Генпрокуратура Литвы выяснит, переплатили ли потребители электроэнергии компании ESO 160 млн евро

В свою очередь, представители ESO в четверг в пресс-релизе заявили, что Государственный контроль, сообщая о проведенном аудите энергетического сектора, представил заключения, вводящие общественность в заблуждение.
"По оценке ESO, Государственный контроль не учел всех особенностей методологии расчета цен, которую на тот момент применял Государственный совет по регулированию энергетики (ГСРЭ). В отчетный период (2016-2021 гг.) взгляды ESO и ГСРЭ на применяемую методологию разделились. Из-за разного подхода к методологии и якобы несостоявшегося инвестирования между ESO и ГСРЭ даже возник правовой спор. ESO отозвала иск, поскольку приоритетом компании были и остаются максимально возможные инвестиции в надежность сети.
Компания все запланированные обязательства, предусмотренные в долгосрочном инвестиционном плане, который был представлен и ГСРЭ, выполнила в 2016-2021 гг. и инвестировала в сеть 0,8 млрд евро. За последние 2 года инвестиции возросли — в сеть было инвестировано более 0,5 млрд евро", – говорится в пресс-релизе.
По мнению ESO, без учета данного контекста, у общественности создается ложное впечатление, что компания якобы сознательно не делала инвестиций, хотя это не так.
"Кроме того, появляющиеся утверждения о том, что компания ESO вместо инвестирования выплачивала дивиденды, также не соответствуют действительности. В денежном потоке компании сумма, выделяемая на выплату дивидендов, едва составляет десятую часть от суммы инвестиций. Мы сожалеем о возникшей неразберихе", — заявили в компании.
Между тем, Государственный контроль во вторник опубликовал аудиторский отчет, в котором говорилось, что рентабельность инвестиций ESO в 2018-2021 гг. из-за инвестиций в амортизированное имущество, меньших нежели установленная потребность, превысила установленный размер на 160,2 млн евро.
"Один потребитель за услуги распределения заплатил в среднем на 88,8 евро больше, чем должен был, а возврат 96% возникшей переплаты (153,8 млн евро) начнется через 10 лет. При отсутствии четких критериев возврата переплаченной суммы потребителям, нет правового определения, поэтому возврат переплаченной потребителями суммы каждый раз может откладываться на максимальный срок", – цитируется в пресс-релизе руководитель 3-го Департамента по аудиту деятельности Миндаугас Шальчюс.