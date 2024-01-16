Генпрокуратура Литвы просит Сейм лишить неприкосновенности депутата Жемайтайтиса

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Remigijus Žemaitaitis
Remigijus Žemaitaitis
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Во вторник генеральный прокурор Нида Грунскене обратилась в Сейм по поводу лишения юридической неприкосновенности парламентария Ремигиюса Жемайтайтиса.

Запрос генерального прокурора о разрешении привлечь к ответственности члена Сейма был подан после оценки всех данных, собранных в ходе досудебного расследования, начатого 8 мая 2023 года, по подозрению в публичных насмешках, неуважении к группе людей и пропаганде ненависти к людям еврейской национальности.

Согласно пресс-релизу прокуратуры, имеющиеся на данный момент данные позволяют обоснованно полагать, что депутат Ремигиюс Жемайтайтис мог совершить длящееся преступление, предусмотренное частью 2 статьи 170 Уголовного кодекса: в мае и июне 2023 года в своем личном аккаунте в социальной сети "Facebook" он опубликовал антисемитские тексты, в которых он публично высмеивал, презирал и поощрял ненависть к группе людей еврейской национальности.

"Уголовно-процессуальный кодекс Литовской Республики предусматривает, что лицо, совершившее преступное деяние, которое может быть привлечено к ответственности только с разрешения компетентного органа, подлежит уголовному преследованию, но ему не может быть выдано сообщение о подозрении, он не может быть допрошен в качестве подозреваемого или признан подозреваемым, он не может быть арестован или иным образом не может ограничиваться его свобода", - говорится в пресс-релизе прокуратуры.

В связи с этим, в ходе предварительного следствия Р. Жемайтайтис был допрошен в качестве свидетеля, который может дать показания о своем возможном преступном деянии. По словам прокуратуры, на данный момент все возможные и незапрещенные действия в процессе с депутатом Сейма Р. Жемайтайтисом завершены.

В соответствии с положениями Конституции, Статута Сейма и других правовых актов дальнейшее уголовное преследование члена Сейма Р. Жемайтайтиса невозможно без согласия Сейма привлечь к ответственности этого члена Сейма, арестовать его или иным образом ограничить его свободу.

Досудебное расследование организует и контролирует Вильнюсская окружная прокуратура, расследование ведет Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда.

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