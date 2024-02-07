Генпрокуратура Литвы прекратила расследование по поводу обнародованной министром обороны информации о танках

"В решении от 5 февраля 2024 года прокурора Департамента по расследованию организованной преступности и коррупции, проводившего досудебное расследование, указано, что такое решение принято с учетом заключений, представленных в прокуратуру компетентными органами и специальными комиссиями. Они констатируют, что информацию, обнародованную министром обороны А. Анушаускасом в июле 2023 года, не следует рассматривать как государственную или служебную тайну", - говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры.

В ходе расследования также установлено, что член Сейма, министр обороны А. Анушаускас не выполнил договоренность участников состоявшегося в июле прошлого года заседания Государственного совета обороны не разглашать обсуждаемую информацию до определенного момента. Однако прокуратура констатировала, что это не может рассматриваться как деяние, за которое предусмотрена уголовная ответственность.