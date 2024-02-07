Генпрокуратура Литвы прекратила расследование по поводу обнародованной министром обороны информации о танках

"В решении от 5 февраля 2024 года прокурора Департамента по расследованию организованной преступности и коррупции, проводившего досудебное расследование, указано, что такое решение принято с учетом заключений, представленных в прокуратуру компетентными органами и специальными комиссиями. Они констатируют, что информацию, обнародованную министром обороны А. Анушаускасом в июле 2023 года, не следует рассматривать как государственную или служебную тайну", - говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры.
В ходе расследования также установлено, что член Сейма, министр обороны А. Анушаускас не выполнил договоренность участников состоявшегося в июле прошлого года заседания Государственного совета обороны не разглашать обсуждаемую информацию до определенного момента. Однако прокуратура констатировала, что это не может рассматриваться как деяние, за которое предусмотрена уголовная ответственность.
Решение прокурора направлено в парламентскую Комиссию по этике и процедурам для оценки того, не нарушил ли министр, несмотря на вышеупомянутое соглашение, требования Кодекса поведения государственных политиков Литовской Республики.
Председатель комиссии Аушрине Норкене заверила, что после получения постановления стражи этики Сейма оценят его. Следующее заседание Комиссии по этике и процедурам Сейма запланировано на следующую неделю.