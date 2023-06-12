Генпрокуратура Литвы берется за российских пропагандистов Соловьева, Скабеевой и Красовского

Как сообщает прокуратура, этот вопрос будет расследован в рамках более широкого досудебного расследования – расследования возможной незаконной депортации украинских детей в Беларусь, которое было начато в понедельник.

"Генеральная прокуратура сообщила, что, согласно поданному мною заявлению, в отношении троих граждан Российской Федерации Владимира Соловьева, Ольги Скабеевой и Антона Красовского, возможно причастных к военным преступлениям (…) будет проведено расследование в рамках уже проводимого масштабного досудебного расследования под универсальной юрисдикцией по военным преступлениям и преступлениям против человечности в Украине", - написал Л. Кащюнас в своем аккаунте в Facebook в понедельник после сообщения Генеральной прокуратуры.

Vladimiras Solovjovas © Stopkadras

Парламентарий обратил внимание, что Уголовный кодекс (УК) не предусматривает срока давности за подстрекательство к военным преступлениям и преступлениям против человечности.

"В моем заявлении к генеральному прокурору Ниде Грунскене указывается, что эти пропагандисты Российского государства систематически, методично и постоянно публично призывают руководство армии Российской Федерации, солдат и бойцов военизированных группировок осуществлять запрещенное международным правом обращение с лицами и убийства лиц, охраняемых международным правом в Украине", - напомнил председатель КНБО.

"Кроме того, отмечается, что В. Соловьев подстрекает к совершению военных преступлений и преступлений против человечности в отношении других европейских государств и народов, в том числе Литвы, Польши и Германии", - добавил он.

ELTA напоминает, что в понедельник Генеральная прокуратура, оценив предоставленную лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской информацию о возможном незаконном перемещении украинских детей на территорию Беларуси и роли представителей белорусских властей в содействии этим преступным деяниям, начато досудебное расследование.