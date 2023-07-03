Генеральный прокурор Литвы: с 2021 года уволились 55 прокуроров

"Если взглянуть на статистику, то с 2019 г. из прокуратуры уже ушли 84 прокурора, а с 2021 г. до сегодняшнего дня – уже 55 прокуроров. Принято всего 18 новых прокуроров", - в интервью lrt.lt сказала генпрокурор Н. Грунскене.

Она подчеркнула, что из-за неконкурентной заработной платы и большой нагрузки юристы не стремятся работать прокурорами, а работающие прокуроры, по словам Н. Грунскене, часто присматриваются к адвокатским конторам или классу судей, зарплата которых повышена с 1 июля.

"Я неоднократно упоминала о том, что прокуроры стареют, и люди неохотно идут в прокуроры, экзамены не проводились, потому что не набралось достаточное количество желающих их сдавать. С отборами тоже очень сложно. Отбор в Вильнюсскую участковую прокуратуру продлен уже в третий раз, так как два раза не было кандидатов, желающих участвовать в отборе в прокуроры. То же самое и с руководящими должностями. Никто не хочет идти на руководящие должности", - изложила Н. Грунскене.