Генеральный прокурор Литвы: с 2021 года уволились 55 прокуроров

"Если взглянуть на статистику, то с 2019 г. из прокуратуры уже ушли 84 прокурора, а с 2021 г. до сегодняшнего дня – уже 55 прокуроров. Принято всего 18 новых прокуроров", - в интервью lrt.lt сказала генпрокурор Н. Грунскене.
Она подчеркнула, что из-за неконкурентной заработной платы и большой нагрузки юристы не стремятся работать прокурорами, а работающие прокуроры, по словам Н. Грунскене, часто присматриваются к адвокатским конторам или классу судей, зарплата которых повышена с 1 июля.
"Я неоднократно упоминала о том, что прокуроры стареют, и люди неохотно идут в прокуроры, экзамены не проводились, потому что не набралось достаточное количество желающих их сдавать. С отборами тоже очень сложно. Отбор в Вильнюсскую участковую прокуратуру продлен уже в третий раз, так как два раза не было кандидатов, желающих участвовать в отборе в прокуроры. То же самое и с руководящими должностями. Никто не хочет идти на руководящие должности", - изложила Н. Грунскене.
Генпрокурор сказала, что считает, что прокурор в Литве должен зарабатывать 3000 евро.
ELTA напоминает, что после внесения Сейм одобрил предложенные Президентурой законодательные поправки, в которых предлагается с 1 октября повысить заработную плату прокуроров. Этот законопроект был инициирован с учетом того, что принятая Сеймом реформа государственной службы не предусматривала повышения заработной платы прокуроров.
Предлагается установить, чтобы для расчета заработной платы прокуроров будет применяться базовый размер, составляющий 1 785,4 евро.