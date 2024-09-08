Генерал Бридлав считает Литву примером военных реформ: "но есть вещи, которые должен делать НАТО"

- Позвольте мне поделиться с вами некоторыми фактами, которые мне сообщили люди, находящиеся на месте событий и наблюдающие за этим. Россия действительно отправила два своих подразделения из Донбасса в Курск, и оба они подверглись сильным ударам, и обоим был нанесен очень серьезный урон. После того, как украинцы вступили с ними в бой, они, по сути, стали неэффективными. Они вывели два своих более мобильных и боеспособных подразделения, и по ним украинцы нанесли мощный удар. Кроме этих двух отправленных подразделений, которые были сокрушены, Россия больше не выводила никаких подразделений из Донбасса.



Мы слышим, что они собираются перебросить подразделения с Востока и Дальнего Востока для участия в этой битве. И их не будет там еще, может быть, две с половиной-три недели. Они приведут подразделения из других частей России, потому что хотят сохранить давление на Украину. Я слышу, что направление на Покровск остается очень опасным, но я также слышу, что и другие районы сражения на Донбассе складываются для россиян не лучшим образом. А в восточном регионе, к востоку от Харькова, мы видим, как Украина продвигается вперед по российским позициям. И хотя сильные подразделения не были выведены из этой части Украины, только те два, которые были отбиты украинцами, факт в том, что они не получают большого количества подкреплений сейчас, потому что все направляется к Курску. А это значит, что украинцы начинают делать некоторые позитивные шаги на Донбассе - Покровск все еще остается проблемой, и это продолжается. Судя по всему, что это основное направление атаки россиян. Но в других местах к северу и северо-востоку от Харькова, похоже, в какой-то степени они отступают.