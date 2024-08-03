2024.08.03 17:12

Гендиректор Клайпедского морского порта: через порт можно эвакуировать сотни тысяч человек

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Klaipėdos uostas
Klaipėdos uostas
ФОТО: Bendrovės archyvas

Министерство внутренних дел изучит возможности Клайпедского порта по эвакуации населения в случае кризиса, сообщает министр Агне Билотайте. По словам генерального директора дирекции Клайпедского государственного морского порта Альгиса Латакаса, несмотря на отсутствие подсчетов, сколько времени займет эвакуация, покинуть Литву на паромах смогли бы сотни тысяч людей.

„Впервые разрабатывается идея эвакуации населения, ее разрабатывает Департамент противопожарной охраны и спасения (ДПОС), и, с учетом всего этого, мы попросили администрацию порта изучить возможности эвакуации населения через порт. Эта информация была представлена, но мы постараемся на техническом уровне рассчитать этот потенциал, который очень велик“, – заявила А. Билотайте журналистам в пятницу в Клайпеде после встречи с представителями Клайпедского порта, ДПОС и полиции.

„Тем самым опровергается мнение о том, что после закрытия Сувалкского коридора покинуть Литву уже невозможно. Это неправда, Клайпедский порт мог бы отправить сотни тысяч людей, если бы возникла такая необходимость“, – сказал А. Латакас.

Как пояснил директор ДПОС Саулюс Грейчюс, при разработке такого плана эвакуации будут изучены возможности порта по загрузке судов, сколько их можно использовать и т. д.

„Что касается массовой эвакуации населения, то такого плана нет ни у одного государства, в Литве он разрабатывается только впервые“, – отметил С. Грейчюс.

ДПОС координирует и контролирует эвакуацию населения согласно подготовленным муниципальным планам.

В свою очередь, А. Латакас считает, что Клайпедский порт способен провести эвакуацию и в случае кризиса было бы 11 паромов, ныне курсирующих по регулярным маршрутам, также были бы и другие суда, способные переправить жителей Литвы в другие европейские страны. Также, по его словам, обсуждаются меры по отслеживанию перевезенных лиц.

„На сегодняшний день у нас есть 11 больших паромов под литовским флагом, есть и другие суда, которые при необходимости могли бы перевезти большую массу людей. Эти возможности действительно существуют, сегодня был затронут вопрос о том, как можно регистрировать людей, чтобы их можно было отследить“, – пояснил А. Латакас.

На вопрос, какой бы была пропускная способность „на случай завтрашнего кризиса“, руководитель порта ответил, что с помощью лишь небольшой части паромов можно было бы вывезти тысячи граждан.

„Видите ли, что касается паромов, то у нас одновременно имеются 4 парома под литовским флагом и 2 под флагом другой страны. Если бы мы сосредоточились на необходимости перевозить людей, то как бы это ни было неудобно, то на них действительно могли бы поместиться тысячи человек“, – ответил он на вопрос журналистов.

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