Гендиректор Клайпедского морского порта: через порт можно эвакуировать сотни тысяч человек

„Тем самым опровергается мнение о том, что после закрытия Сувалкского коридора покинуть Литву уже невозможно. Это неправда, Клайпедский порт мог бы отправить сотни тысяч людей, если бы возникла такая необходимость“, – сказал А. Латакас.

„Впервые разрабатывается идея эвакуации населения, ее разрабатывает Департамент противопожарной охраны и спасения (ДПОС), и, с учетом всего этого, мы попросили администрацию порта изучить возможности эвакуации населения через порт. Эта информация была представлена, но мы постараемся на техническом уровне рассчитать этот потенциал, который очень велик“, – заявила А. Билотайте журналистам в пятницу в Клайпеде после встречи с представителями Клайпедского порта, ДПОС и полиции.

В свою очередь, А. Латакас считает, что Клайпедский порт способен провести эвакуацию и в случае кризиса было бы 11 паромов, ныне курсирующих по регулярным маршрутам, также были бы и другие суда, способные переправить жителей Литвы в другие европейские страны. Также, по его словам, обсуждаются меры по отслеживанию перевезенных лиц.

„Что касается массовой эвакуации населения, то такого плана нет ни у одного государства, в Литве он разрабатывается только впервые“, – отметил С. Грейчюс.

Как пояснил директор ДПОС Саулюс Грейчюс, при разработке такого плана эвакуации будут изучены возможности порта по загрузке судов, сколько их можно использовать и т. д.

„На сегодняшний день у нас есть 11 больших паромов под литовским флагом, есть и другие суда, которые при необходимости могли бы перевезти большую массу людей. Эти возможности действительно существуют, сегодня был затронут вопрос о том, как можно регистрировать людей, чтобы их можно было отследить“, – пояснил А. Латакас.

На вопрос, какой бы была пропускная способность „на случай завтрашнего кризиса“, руководитель порта ответил, что с помощью лишь небольшой части паромов можно было бы вывезти тысячи граждан.