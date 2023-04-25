Где и когда состоится голосование на выборах мэра Висагинского самоуправления?

За пост мэра Висагинского самоуправления борются два кандидата, набравших наибольшее количество голосов в первом туре муниципальных выборов – Эрландас Галагуз и Даля Штраупайте.

2-4 мая будет организовано досрочное голосование в самоуправлениях. Оно состоится в зданиях всех муниципалитетов Литвы. Голосование будет организовано с 7 до 20 часов, указывается в сообщении.

Голосовать досрочно по всей Литве могут только те избиратели, которые декларировали место жительства в Висагинском самоуправлении до 4 января текущего года.

3-5 мая будет организовано голосование в больницах, учреждениях социальной опеки, воинских частях, местах отбывания наказаний Висагинского самоуправления.

5-6 мая члены избирательных комиссий организуют голосование избирателей на дому. Голосовать на дому могут жители с ограниченными возможностями, лица, ухаживающие за лицами с ограниченными возможностями, люди, нетрудоспособные из-за болезни, а также избиратели в возрасте 70 лет и старше.

Избирателям, зарегистрировавшимся для голосования на дому до первого тура выборов, ничего дополнительно делать не нужно. Избиратели, которые имеют право голосовать дома и еще не зарегистрировались, могут сделать это до 3 мая, обращаясь в свой избирательный участок, сообщает ГИК.

7 мая, в воскресенье, избирателей для выражения своей гражданской воли приглашают на избирательные участки, которые начнут работу в 7 час. утра и организуют голосование до 20 час. вечера.

ГИК напоминает, что самым важным документом избирателя при голосовании является документ, удостоверяющий личность: паспорт Литовской Республики, удостоверение личности. Подойдут и другие документы, содержащие фото избирателя и личный код: водительское удостоверение, пенсионная карта, дипломатический паспорт и т.д.

Граждане государств-членов Европейского союза, имеющие право голоса на выборах муниципальных советов и мэров, вместе с документом, удостоверяющим личность, должны иметь при себе временный вид на жительство в Литве. Граждане других (не входящих в ЕС) стран вместе с документом, удостоверяющим личность, должны будут представить документ, подтверждающий право на постоянное проживание в Литовской Республике.

Во время муниципальных выборов ЦИК получила много критики в связи с возникшим правовым хаосом и неоднозначными решениями. После недоразумений председатель ЦИК Иоланта Петкявичене подала в отставку. Она утверждала, что думала об уходе со своего поста еще до начала выборов, и причины такого решения, по ее словам, были личными, а не обусловлены замечаниями со стороны президента, председателя Сейма и других политиков относительно работы ГИК.

Высший административный суд Литвы (ВАСЛ) удовлетворил жалобу бывшего кандидата от партии "Свобода и справедливость" в мэры Висагинаса Дали Штраупайте, в которой она просила отменить решение Центральной избирательной комиссии (ГИК) об утверждении результатов выборов мэра в Висагинасе. Суд обязал ЦИК организовать новый второй тур выборов в Висагинасе.