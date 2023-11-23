Где будут отбывать срок герои коррупционного дела: Масюлис и Гапшис отправятся в особое место

В среду Литовский апелляционный суд принял решение приговорить Курлянскиса к 6 годам лишения свободы, депутата Гапшиса — к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы, а бывшего председателя Движения либералов Этаутаса Масюлиса — к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Пока неясно, когда осужденные начнут отбывать срок. Представитель полиции Рамунас Матонис сообщил Delfi, что полиция приступит к исполнению решения суда сразу же после его получения. Осужденные не скрывают, что намерены обжаловать решение суда в Верховном суде Литвы. Это позволит им просить об отсрочке исполнения приговора.
Тюрьма для сотрудников правоохранительных органов
По информации, предоставленной Литовской службой тюрем Delfi, все трое осужденных первоначально будут доставлены в каунасскую тюрьму на улице Техникос.
После этого в течение 10 рабочих дней они будут распределены по конкретным местам заключения, говорится в сообщении службы. Согласно Уголовному кодексу, бывшие и действующие государственные политики, отбывающие наказание, должны содержаться отдельно от других осужденных. Поэтому и Масюлис, и Гапшис будут направлены в Каунасскую тюрьму. Это место, где отбывают наказание не только бывшие и действующие политики, но и осужденные полицейские, прокуроры, судьи, сотрудники государственных и правительственных учреждений.
В свою очередь, Курлянскис может быть направлен в тюрьмы Правенишкес, Алитуса, Мариямполе или Вильнюса.
"Решение об этом пока не принято", — подчеркнули в службе.
На вопрос Delfi о том, может ли учитываться желание осужденного при определении места исполнения наказания, Томас Янушкявичюс, бывший прокурор и адвокат юридической фирмы Černiauskas ir partneriai, ответил, что такое возможно.
"Если эти пожелания обоснованы: например, по соображениям безопасности либо, если члены семьи живут ближе к какому-то пенитенциарному учреждению. В таком случае, есть возможность попросить об этом. При принятии решения, это могут учесть", — сказал он.
Учитывается многое
Согласно ЛСТ, конкретное место отбывания наказания, где осужденный будет отбывать наказание в виде лишения свободы, выбирается исправительным учреждением с учетом степени опасности осужденного, общественной безопасности, тяжести и характера совершенного преступления, состояния здоровья, психологических особенностей, возраста, трудоспособности, специальности и, по возможности, интересов несовершеннолетнего ребенка (детей) осужденного, места жительства осужденного или его других родственников.
Также учитывается количество свободных мест в исправительных учреждениях. Согласно ЛСТ, взрослые мужчины, осужденные за умышленные преступления, наказание за которые превышает один год, но не превышает 10 лет лишения свободы, могут быть помещены в тюрьмы полузакрытого типа в Правенишкес (1 и 2), Алитусе, Мариямполе и Вильнюсе.
Какие предметы можно иметь при себе?
Согласно ответу ЛКК, количество и разнообразие разрешенных предметов зависит от статуса заключенных и режима тюрьмы. Наибольшее разнообразие продуктов питания предоставляется заключенным облегченной группы.
Продукты питания
Они могут приобретать и иметь при себе не более 4 кг овощей и фруктов, хлебобулочных изделий, молочных продуктов, термически обработанных, копченых, соленых мясных продуктов (рыбы), а также халву, шоколад, конфеты, орехи, масло, маргарин, натуральный чай, кофе, какао, соки, безалкогольные напитки, минеральная вода, специи, синтетические подсластители, крупы, макаронные изделия, сухие крупы, супы, каши, различные соусы, замороженные продукты, яйца, мука, мед, варенье, отдельные сладкие хлебобулочные изделия.
Одежда
Заключенные могут носить головной убор, не закрывающий лицо, шарф, перчатки (кроме тренировочных и спортивных), нижнее белье, верхнюю одежду, носки и обувь.
Средства гигиены
Заключенным разрешается иметь при себе следующие средства гигиены: мыло, шампунь, кондиционер для волос, гель для душа, дезодорант или антиперспирант для тела и другие средства по уходу за телом, крем или пену для бритья (за исключением средств, содержащих этиловый спирт, ацетон и аэрозольных средств).
Разрешается использовать средства для стирки, чистки и мытья посуды, салфетки, губки, освежители воздуха (кроме аэрозольных средств), средства гигиены полости рта (кроме средств, содержащих этиловый спирт, и аэрозольных средств), бумажные полотенца, туалетную бумагу.
Безопасные бритвы с одноразовыми лезвиями, кисть для бритья, расческа или щетка для волос (без металлических частей), заколки, резинки, презервативы, одноразовые носовые платки, гигиенические салфетки, туалетная бумага, вата, маникюрные инструменты (ножницы с закругленным концом, кусачки для ногтей и деревянная или бумажная пилочка), беруши.
Электроприборы
Телевизор и приставка к нему для эфирного телевидения, если они приобретены до 1 апреля 2016 г., ноутбук (вместо ноутбука допускается стационарный компьютер, если он приобретен до 1 апреля 2016 г.), компьютерная мышь, клавиатура, наушники. Карманный/портативный радиоприемник или MP3-плеер, бритва, фен, электрический чайник, светодиодная лампа для чтения (на батарейках), тостер или бутербродница, компьютерная игровая техника, устройство для чтения электронных книг (только модели без функций передачи данных через Интернет и фотографирования), электрическая зубная щетка.
Прочие предметы
Заключенным не возбраняется иметь при себе карточки для звонков на телефон, установленный в тюрьме, конверты, марки, памятные открытки, фотографии, личные записки и другие мелкие личные вещи, религиозные символы, календари, книги, письма, журналы, газеты и другие периодические издания (за исключением изданий, пропагандирующих насилие и жестокость, а также порнографических изданий), писчую бумагу, блокноты и письменные принадлежности.
Можно получить доступ к материалам дела, копиям приговоров, определений и постановлений суда, копиям ответов, расписок, правовых актов и обращений государственных и муниципальных учреждений и органов, общественных организаций и международных институтов.
Не запрещается владение принадлежностями для индивидуальной, творческой и иной содержательной деятельности (при наличии письменного разрешения уполномоченного должностного лица начальника исправительного учреждения). Заключенный может иметь пластиковую или деревянную посуду (тарелка, суповая миска, ложка, чашка, вилка, нож), средства лечения табачной зависимости (никотин-заместительная терапия). Табачные изделия и принадлежности (трубка, папиросная бумага, фильтры), одноразовая зажигалка, спички, наручные часы, настольные часы, косметические средства (за исключением средств, содержащих этиловый спирт, ацетон и аэрозольных средств), полотенца, постельное белье (простыня, наволочка и пододеяльник) — два комплекта.
Заключенным разрешается иметь настольные игры (кроме настольных игр порнографического или насильственного характера), очки, контактные линзы, футляры для них и средства ухода за ними (тонированные очки разрешаются только по рекомендации врача), носители информации (но не более 35 Гб), щетку (без металлических частей) для одежды и обуви, крем для обуви.
Заключенные могут иметь при себе некоторые лекарственные препараты и биологически активные добавки. У заключенных обычной группы может быть меньше предметов, а у заключенных дисциплинарной группы — еще меньше.
Кому разрешен мобильный телефон?
Заключенным в местах лишения свободы открытого типа разрешается иметь мобильный телефон и другие личные вещи, которые будут полезны для эффективной ресоциализации заключенных, улучшения их здоровья и самочувствия. Общий вес предметов, разрешенных к ношению заключенным, за исключением лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы открытого типа, не должен превышать 30 кг. В этот вес не входят материалы дела, лекарства и медицинские принадлежности, рекомендованные врачом.