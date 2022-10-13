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Руководитель проектов безопасности Литовского агентства энергетики (ЛАЭ) Пятрас Катинас констатирует, что энергетический шантаж России оказывает все меньшее влияние на Европу.
Inčukalnio dujų saugykla
Inčukalnio dujų saugykla
© Reuters / Scanpix

К такому заключению он пришел, поскольку наметилась тенденция снижения цен на природный газ, и появились прогнозы участников рынка, что газовый рынок начинает стабилизироваться.

"В течение года, за исключением сентября, каждый раз, когда Россия начинала срывать поставки газа, угрожала или фактически сокращала их, газовые рынки в Европе реагировали очень чувствительно, и цены подскакивали значительно", - сказал Катинас на организованной в четверг презентации энергетического обзора за сентябрь.

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По словам эксперта, падение цен на газ в первую очередь вызвано снижением его потребления и достаточно хорошей заполненностью газохранилищ по всей Европе. Согласно данным, предоставленным ЛАЭ, в начале октября европейские хранилища были заполнены на 89%, что на 9% больше по сравнению с предыдущим месяцем. На тот момент заполнение Инчукалнского газохранилища в Латвии достигло 54%.

Поэтому, по мнению эксперта, саботаж газопровода "Северный поток 1" в сентябре сказался на ценах лишь в краткосрочной перспективе, и уже через несколько дней цены снова начали снижаться.

"Газовый рынок уже не так чувствительно реагирует на энергетический шантаж России. Мы видим, что цена на газ снизилась на 22%. Это доказательство того, что Европа сложно, но избавляется от зависимости от России", - сказал Катинас.

По данным ЛАЭ, за последние 9 месяцев поток природного газа из России в Европу сократился на 17%. Эти потери компенсируются увеличением импорта СПГ и увеличением потоков из Алжира и Норвегии.

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