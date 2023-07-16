Гарри Каспаров: помощь НАТО — это меньше, чем Украине нужно, но гораздо больше, чем Путин ожидал

"Эрдоган интересуется только Эрдоганом. Это, безусловно, диктатор, но диктатор, который вынужден маневрировать в ситуации, от путинской сильно отличающейся. Турецкая политическая реальность — все же не Россия. Кроме того, Турция член НАТО. С самого начала Эрдоган играл в игру «турецкий базар»: на всех столах, и туда, и сюда сразу. В конечном счете цель — получит преимущество для Турции. Он четко понимает, что он привязан к Турции, и все выжимает из этой ситуации — поэтому и «Байрактары» туда, и с Россией торговать. Эрдоган торгуется, и это логично. Что касается азовцев, то Эрдоган уже все понял про Путина. Он, Эрдоган, усилился, выиграл выборы, получил поддержку людей, а у Путина нет поддержки никакой. Там вся поддержка за 2 часа разбежалась, И Эрдоган это увидел. Путин — слабак, а слабаков не любят. Были договоренности, не были — кого интересует. Он списал Путина, это карта битая".