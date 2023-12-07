Гапшис просит разрешить ему удаленно присутствовать на заседаниях парламента

 
ELTA
Виктория Смирновайте
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Вице-спикер парламента Юргис Разма сообщил, что парламент через пару недель может инициировать импичмент Витаутасу Гапшису, между тем лидер Партии труда Андрюс Мазуронис сказал, что фракция не просит находящегося в тюрьме депутата отказываться от мандата. Напротив, отмечает Мазуронис, Гапшис намерен продолжить работу и присутствовать на заседаниях удаленно.

"Насколько мне известно, он обратился к администрации тюрьмы с просьбой дать ему возможность удаленно участвовать в заседаниях комитетов – так делают 90% депутатов", – сказал 7 декабря Мазуронис.

"Я не призываю его самого отказываться от мандата. Я думал, думаю и буду думать, что он тут не виноват и не должен нести никакой ответственности. (...) Если он решил не отказываться от мандата, мы никакой проблемы не видим, мы его оставили, неважно, какое решение вынес суд", – прибавил депутат.

Вице-спикер Сейма, консерватор Юргис Разма говорит, что импичмент "трудовику" Витаутасу Гапшису в Сейме планируется 21 декабря.

"21 декабря будет предложено организовать импичмент Витаутасу Гапшису после того как сегодня Верховный суд не удовлетворил его ходатайство и не приостановил приговор к тюремному заключению, назначенный Апелляционным судом", - сообщил Разма в своем личном аккаунте в Facebook в среду.

"Мы узнали, что, к сожалению, сам Витаутас Гапшис не намерен отказываться от мандата члена Сейма", - добавил он.

"Таким образом, он усложняет ситуацию для фракции Партии труда. Потому что теперь, если он останется с мандатом, другой представитель списка не сможет прийти в Сейм", - заявил журналистам в Сейме в четверг Разма.

Судейская коллегия Верховного суда Литвы (ВСЛ) не удовлетворила ходатайства осужденных по так называемому делу "MG Baltic" Витаутаса Гапшиса, Элигиюса Масюлиса и Раймондаса Курлянскиса о приостановлении исполнения приговора суда низшей инстанции.

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