Фракция Партии труда пригласила главу МИД Ландсбергиса обсудить послов Баярунаса и Матулениса

 
ru.DELFI.lt
Eitvydas Bajarūnas
Eitvydas Bajarūnas
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Фракция Партии труда приглашает министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса на свое заседание на следующей неделе. По словам лидера партии Андрюса Мазурониса, министру хотят задать вопросы об эвакуации литовских граждан из Израиля, а также обсудить ситуацию, связанную с деятельностью послов Эйтвидаса Баярунаса и Дейвидаса Матулениса.

"Поскольку именно этого министра сложнее всего пригласить во фракцию, (...) но уже накопились вопросы. Один из самых важных – как прошла эвакуация и вовремя ли МИД отреагировал на события в Израиле", – сообщил ELTA А.Мазуронис.

Также, по словам председателя Партии труда на заседании фракции будут обсуждаться вопросы, связанные с деятельностью послов Э.Баярунаса и Д.Матулениса. "Вопрос Д. Матулениса напоминает столкновение между президентурой и министерством. Вопрос в том, не станут ли дипломаты заложниками трактовки отношений между двумя людьми, ответственными за внешнюю политику. Нам бы не хотелось, чтобы это произошло", – подчеркнул А. Мазуронис.

"Ситуация в Баярунасом тоже интересная. Поскольку у нас нет представителя в парламентском Комитете по иностранным делам, возможно, министр мог бы нам объяснить, что там происходит. (...) Поскольку президент и министр иностранных дел совершенно по-разному говорят об этой ситуации и возможном выходе из нее, было бы интересно услышать, мнение министра и какова там реальная ситуация", – сказал он. А.Мазуронис также отмечает, что "трудовики" хотят услышать позицию министра о необходимости унификации санкций россиянам и белорусам.

На следующей неделе фракция Партии труда также планирует пригласить на встречу министра финансов Гинтаре Скайсте и министра транспорта Марюса Скуодиса.

Министерство иностранных дел Литвы инициировало официальное расследование деятельности послов Э. Баярунаса и Д. Матулёниса.

Сомнения относительно соответствия Э. Баярунаса занимаемой должности возникли после того, как новостной портал delfi.lt сообщил, что, по данным источников, в министерство поступили жалобы на возможный моббинг и злоупотребление служебным положением со стороны Э. Баярунаса. Позже Delfi опубликовал отчет инспекторов МИД, в котором говорится о неподобающем поведении посла и злоупотреблении его женой ресурсами посольства. Поэтому было предложено принять официальное решение о соответствии или несоответствии посла Баярунаса занимаеой должности.

Тем не менее, президент Гитанас Науседа попросил посла продолжить работу в Великобритании.

Deividas Matulionis
Дейвидас Матуленис

Между тем есть подозрение, что Дейвидас Матуленис мог не подчиниться мандату государственных институтов и ослабить переговорную позицию Литвы в преддверии саммита НАТО. Результаты досудебного расследования в отношении этого дипломата пока ожидаются.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии