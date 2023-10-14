Фракция Партии труда пригласила главу МИД Ландсбергиса обсудить послов Баярунаса и Матулениса

"Поскольку именно этого министра сложнее всего пригласить во фракцию, (...) но уже накопились вопросы. Один из самых важных – как прошла эвакуация и вовремя ли МИД отреагировал на события в Израиле", – сообщил ELTA А.Мазуронис.

Также, по словам председателя Партии труда на заседании фракции будут обсуждаться вопросы, связанные с деятельностью послов Э.Баярунаса и Д.Матулениса. "Вопрос Д. Матулениса напоминает столкновение между президентурой и министерством. Вопрос в том, не станут ли дипломаты заложниками трактовки отношений между двумя людьми, ответственными за внешнюю политику. Нам бы не хотелось, чтобы это произошло", – подчеркнул А. Мазуронис.