Министр финансов Гинтаре Скайсте представила "рабочий" вариант реформы фракции Партии свободы в среду вечером.

"Фракция Партии свободы ознакомилась с предложениями и призывает как можно скорее представить их обществу", – сказано в пресс-релизе фракции.

По мнению старосты фракции Витаутаса Миталаса, это надо сделать как можно скорее, "не вызывая в обществе ненужного напряжения".

Представители фракции подчеркнули, что во время весенней сессии приложат максимум усилий, чтобы "как предложения правительства, так и их поправки в парламенте и комитетах не исказили цель – создание в Литве конкурентоспособной и более справедливой налоговой системы".

Фракция указала, что будет решать, поддержать ли систему, по тому, будет ли она отвечать следующим принципам:

1. Изменение налоговой системы не должно увеличивать налоговое бремя для среднего класса. Чтобы собрать больше денег в бюджет за счет акцизов и других "зеленых налогов", нужно снижать налоги, мешающие росту экономики. В первую очередь это касается налогов на труд, как отмечают международные организации.

2. Изменения налога на прибыль, которые пробуждали бы инвестиции в технологическое обновление и не мешали росту, необходимы. Налоговая реформа должна быть ориентирована на повышение конкурентоспособности Литвы – это позволит лучше конкурировать на международной арене за таланты и инвестиции.

3. Налоговая система должна гарантировать более справедливое и последовательное налогообложение разных видов доходов, но это стремление не должно стать оправдывающим себя "катком". Связанные с этим принципом решения должны приниматься с учетом защиты рабочих мест людей, которые сами их создали и получают небольшие доходы, также следует участь обложение самозанятых, приносящих большой доход ВВП, в Литве и за границей.

4. Как в рамках этой реформы, так и в рамках будущих решений по необлагаемому налогами минимуму (ННМ) и других минимальные налоговые барьеры должны повышать с учетом инфляции или с установкой правила индексирования.

"Наша цель - чтобы налоговая реформа не была пустым звоном. Мы будем следить за тем, чтобы после коррекций и переписывания она не стала банальным повышением налогов, поскольку "надо пополнить бюджет". Поэтому надо уделить достаточно времени дискуссиям и дать обществу ознакомиться с реформой, призывают не тянуть и выкладывать реформу на стол", – сказал Миталас.