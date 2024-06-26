Фракция Партии регионов Литвы объявила себя оппозиционной

Согласно Статуту Сейма, фракция может состоять не менее чем из 7 членов Сейма. Фракции, не согласные с программой Правительства, могут объявить себя оппозиционными. Им гарантируются все права фракций, предусмотренные Статутом Сейма, которые не могут быть ограничены ни под каким предлогом.