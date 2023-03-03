Фракция "крестьян" обратится в Конституционный суд из-за признания Ландсбергиса главой страны

"Правящие не участвовали в дискуссиях, не хотели обращаться в КС и приняли решение по Витаутасу Ландсбергису бульдозерным принципом, воспользовавшись тем, что у них было большинство голосов в парламенте. Никто из нас не оспаривает вклад Ландсбергиса во внешнюю политику на заре независимой Литвы, но нельзя забывать о Конституции ЛР и о действоваших тогда законах, о роли Верховного совета и его президиума, об установках временного основного закона, который наделил Верховный совет полномочиями", – сказал Карбаускис, напомним, что в 86 ст. этого временного закона указано, что председатель Верховного совета зависит от Верховного совета, а власть разделена между тремя субъектами - председателем ВС, президиумом ВС и ВС.

"Меньше всего полномочий было у председателя ВС, которым тогда был Ландсбергис", – отмечает Карбаускис.

Представитель "крестьян" Дайнюс Гайжаускас сказал, что группа депутатов обоснованно сомневается в том, нет ли коллизии между юридическим статусом председателя ВС и установками Конституции, нет ли противоречия.

"В 1 ч. 77 ст. Конституции сказано, что глава страны - это президент республики. Поэтому мы и хотим спросить КС, можно ли наделять статусом главы государства человека, который никогда не был президентом", – сказал Гайжаускас, заметив, что КС неоднократно констатировал, что президента Литвы выбирают жители.

Напомним, что 30 июня 2022 года парламентское большинство одобрило закон, согласно которому бывшему главе Верховного совета-Восстановительного Сейма Литвы Витаутасу Ландсбергису был присвоен статус главы государства.

За это проголосовали 74 депутата, 1 был против, 4 воздержались. Единогласно "за" голосовали консерваторы, либералы, Союз свободы. Поддержку правящим выразила и фракция "Во имя Литвы". "Крестьяне" не участвовали в голосовании после того, как парламентское большинство отказалось обратиться в КС.