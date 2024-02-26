Форум российской оппозиции в Вильнюсе: Ни у кого нет плана по России

И все же главной темой остается Украина . Два года войны показали, что российская экономика оказалась гораздо прочнее, чем многие об этом думали, заявил экономист Сергей Алексашенко. Экспорт сырья для мировой экономики сохраняет стабильность. Россия готовилась к войне задолго до 2022 года, отметил Алексашенко: "В середине 2022-го Путин резко увеличил финансирование оборонно-промышленного комплекса, понадобилось девять месяцев, чтобы оборонка перешла с четырехдневной недели на круглосуточную работу в три смены. С тех пор она работает на плато".

На входе здания, где проходит форум, установили баннер с qr-кодами, как помочь Украине. Мероприятие начинается с минуты молчания - о погибших в войне и в память об Алексее Навальном. Участники обсуждают, что матери политика отказываются выдать его тело, и предполагают, что это вызовет новую волну протестов в России, а смерть Навального объединит оппонентов в оппозиции.

Экономист Владислав Иноземцев напомнил, как заканчивался 2022 год: введение эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов в Европу, ценовой потолок по нефти, мобилизация и бегство огромного количество граждан из страны, дефицит рабочей силы, ожидания контрнаступления Украины.

"За 2023 год Россия большинство этих проблем решила, - считает он. - И потолок цен на нефть для РФ не стал смертельным, и европейское эмбарго не соблюдается в полной мере. Так экономика адаптировалась к самым жестким санкциям". Иноземцев объясняет это не только тем, что в мире не могут отказаться от российской нефти. "Куда важнее то, что в России была построена достаточно эффективная рыночная экономика, которая серьезно отличает ее от Советского Союза. Сейчас вбрасывание государственных денег в оборонку вызывает увеличение спроса в других отраслях, наем новых работников и повышение доходов".