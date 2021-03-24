Форум Калиновского в Литве: готово ли европейское сообщество смириться с полувоенной диктатурой в Беларуси?

Форум посвящен поиску решения белорусского политического кризиса, мобилизации демократического сообщества для проведения свободных и демократических выборов в Беларуси.

В этот раз Беларусь представляли наиболее громкие фамилии, включая Владимира Некляева, Анатолия Лебедько и Алеся Беляцкого.

Владимир Некляев, координатор Белорусского национального конгресса

Современный мир меняется очень быстро. Кое-что изменилось, поменялись основные проблемы, которые мы обсуждали на первом Форуме. Тогда я сказал, что диктатор объявил войну белорусскому народу, больше не желающему этой власти. Цель этой войны – уничтожить права человека, все европейские ценности. Там были представители ЕС, представители Комитета по правам человека. И я говорил, что человеком, официально представляющим Беларусь, является поддерживаемый милицией Лукашенко. И диалог надо вести с ним, хотя сейчас Беларусь – это Светлана Тихановская, президент, поддержанный белорусским народом. И сегодня отношение Европы и мира к тому, что происходит в Беларуси, совершенно иное, оно кардинально изменилось. Тот же взгляд [председателя Европарламента] Борреля. И одним из толчков к этому стал первый Форум Калиновского в конце августа в Вильнюсе. Но, ясное дело, этого было бы мало, если бы постоянно не работали дипломаты, поддерживающие белорусов, которые борются против диктатуры. И я хочу сказать Литве искреннее спасибо.

Отношения к событиям в Беларуси в разных странах разное. По-разному на это смотрят политики и руководители Америки, Франции, Германии, Китая. Кто-то восхищается мужеством белорусского народа, кто-то говорит о неспособности к решительным действиям, к революции. Но у каждой страны свой исторический опыт. Почему Беларусь не идет классическим революционным путем? Потому что понимает, насколько этот путь опасен для страны, находящейся рядом с Россией. Многим, включая меня, в минувшем августе хотелось быстрых решений в вопросе власти. Потому что всем уже это встало поперек горла.

Но все одновременно с этим понимали и знали: улетит Лукашенко сейчас на вертолете, а вернется уже вместе с Путиным. Лучшей причины для аннекссии Беларуси, чем помощь в подавлении, антигосударственного, как они называли, антиконституционного переворота – трудно представить. Потому ни в феврале 2006 года, когда на «белорусский Майдан» вышли тысячи людей, ни в 2010-ом, когда на улицы вышли сотни тысяч, ни летом 2020-го, когда на протесты против сфальсифицированных выборов вышла почти вся Беларусь, не шла речь о силовом решении вопроса. Каждый раз люди требовали только одного: новых справедливых выборов. Их сажали в тюрьмы. Их пытали, калечили и убивали, как в августе прошлого года, что продолжается и до сегодняшнего дня. А они как требовали, так и требуют новых справедливых выборов.

Это уникальная история борьбы народа за свою свободу, свои права, против диктатуры. Когда мужчины выходят с голыми руками против направленных на них автоматов, когда девушки выходят против вооруженных солдат в белых платьицах, то такая борьба не похожа на борьбу, которая происходила в Украине, в других постсоветских странах. Но белорусы, избрав этот уникальный путь, доказали, что готовы жертвовать собой, что готовы идти до конца, чтобы победить. И уже лишь за это нельзя их оставлять одних на этой дороге.

Не так давно президент США Джо Байден заявил, что основная проблема, которую предстоит решить мировому сообществу – нарастающее противостояние демократии и авторитаризма. Да, мы говорим о пандемии, об экологии. Но я согласен с мнением новоизбранного президента США: реванш авторитаризма и диктатуры в борьбе с демократией – это основная проблема. И то, что происходит сейчас у нас в Беларуси – часть этой же проблемы.

Я с трудом представляю, что может сделать администрация Байдена, какие возможности у руководства Евросоюза для изменения ситуации, сложившейся в Украине, в странах Закавказья. Но вот Беларусь – это возможность. Это возможность помочь в борьбе за мировую демократию против международного авторитаризма. Это так хотя бы потому, что в данном случае помочь проще: при мирном пути борьбы не требуется помощь летальным оружием. Чтобы помочь Беларуси, необходимы реальные политические и экономические действия, которые будут способствовать приведению народа к власти, проведению новых справедливых выборов. И чем быстрее, тем лучше […]

Я недавно переболел COVID 19, и самым страшным были кошмары, которые возникали при повышенной температуре. Если бы сам этого не испытал, то не поверил бы, что так бывает. Кошмары затемняли сознание, я просто пропадал. Но когда я возвращался в реальность, все казалось еще более страшным. Власть цинично и публично оправдывает убийства и убийц, карает невиновных. Такого кошмара я не видел нигде. И нам надо от этого кошмара избавиться. Но как бы мир нам ни помогал, всё решится в Беларуси, всё решат белорусы.

Потому в конце своего выступления хочу обратиться ко всем участвующим [в Форуме] белорусам, прежде всего к тем, кто принимает на себя ответственность за действия новой белорусской оппозиции, а также ко всем за пределами [литовского] Сейма. Кто-то из русских поэтов сказал ещё во времена Державина: «нет живых героев без живых побед». К чему я это говорю? Пришли разные месседжи от Светланы Тихановской, Павла Латушко, все страны стали говорить о новой белорусской оппозиции. Мне звонили из независимой прессы с просьбой прокомментировать, но я отказывался. Потому что не видел никакого раскола, ведь и Тихановская, и Латушко откликнулись на призыв к одному и тому же: требованию свободных выборов. В этом направлении и надо идти, осуществлять давление.

Но не будем себя обманывать, начало раскола очевидно. Я и Анатолий Лебедько, мы пытались не допустить этого, но случившееся повлияло на то, что происходит в Беларуси. Потому эта диктатура и затянулась. Всех, кто сегодня в белорусской оппозиции, я призываю подумать: как на них смотрят те люди, которые выходят на улицы? И призываю помнить, для чего они это делают. Думайте о том, что если вы принимаете те или иные решения, то это надо делать коллегиально, чтобы не появилось расщелины между вами.

Анатолий Лебедько, директор Центра "Европейский диалог"

Искренне убежден, что Форум Калиновского станет хорошей инвестицией в новую Беларусь. Знаете ли вы, какое самое тревожное время сегодня в Беларуси? Это 7 часов утра. Как правило, в это время каратели приезжают за людьми из «черного списка» лукашенковской власти. И если на твоих часах уже 7:30, то ты понимаешь, что твоё максимальное время жизни на свободе – ближайшие 24 часа.

Я хочу обозначить предложение, чтобы, идя вперед, мы обращались в прошлое. И мы должны не повторять ошибок этого прошлого. 1996 год, антиконституционный переворот, который совершил Александр Лукашенко. Это зафиксировано во всех документах и резолюциях всех ведущих международных организаций: антиконституционный переворот. Это преступление. Но что произошло потом? По прошествии некоторого времени международное сообщество уже не квалифицировало это как преступление. Фактически конформизм, который мы наблюдали, стал поощрением того, что мы имеем сегодня. Это и наша ошибка, потому что мы не смогли убедить наших международных партнеров, что этого делать нельзя. Но это и ошибка международного сообщества, которую ни в коем случае нельзя повторить в ближайшем будущем.

Я абсолютно убежден, что и Кремль, и Лукашенко будут искать союзников в Европе и евроатлантическом пространстве, и будут пытаться находить аргументы, чтобы опять законсервировать ситуацию на ближайшее время. Это вызов, которому мы должны уделять внимание и не забывать о нём.

Что мы имели как следствие тех событий: Лукашенко провел "прихватизацию" всех структур и органов власти, включая ветви власти – законодательную и судебную. Он "прихватизировал" всю собственность страны и весь бюджет. Если мы сравниваем Лукашенко 1996 года и 2021 года, то при наличии проведенной "прихватизации" он стал гораздо сильнее. А это означает, что жертв будет значительно больше, чем это было в середине 90-х годов.

Когда мы говорим о белорусском режиме, то надо понимать, что есть 4 столпа, на которых он держится. Первый – это Кремль, второй – силовики, третий – страх, и четвертый – финансово-экономическая зависимость людей от режима. Из этих столпов самый главный и опасный – это, конечно же, Кремль. Если бы сегодня Александру Лукашенко не было поддержки Москвы, то нам, наверное, не надо было бы и поддержки международного сообщества. Мы решили бы этот вопрос внутри страны.

Теперь о том, насколько возможно, что власть пойдет на переговорный процесс, на требования, которые озвучены Светланой Тихановской и ее командой. Думаю, что нет наивных людей. Транзит власти по Лукашенко – очень простой: дожить до 90 лет, потом на лафете пушки под музыку Великой Отечественной войны быть похороненным в мавзолее, чтобы первый венок возложил новый президент Николай Лукашенко. Вот его сценарий, и других сценариев у него не может быть в принципе.

Потому какие-либо переговоры могут пройти только по принуждению. И в этой ситуации роль международного сообщества как никогда велика. На что мы надеемся? На реальный союз, евроатлантическую коалицию с участием Европейского союза. Для Беларуси сейчас это крайне важно. Думаю, то, что мы апеллируем ко внешним игрокам – это и есть демонстрация нашей слабости, но мы должны просить этой помощи, потому что Кремль играет на стороне Лукашенко.

У нас сейчас ситуация обоюдного противостояния. Ни одна, ни другая сторона не может одержать окончательную победу. И именно при такой стагнации очень важны международные действия и, кроме того, экономика. Экономика – это самая наболевшая проблема. Это точно заботит Лукашенко и он понимает, что упадок экономики, ее разрушение значительно меняет мнения людей внутри страны. Слабый Лукашенко является наибольшим вызовом для суверенитета Беларуси. Россия в ближайшее время этим воспользуется. Она попытается забрать у Лукашенко последние "остатки фамильного серебра", то есть белорусские заводы и промышленность.

Хочу сказать о последних инициативах, которые были озвучены Светланой Тихановской. Хочу сказать, что 600 тысяч человек поддержали ее предложение осуществлять давление на власть и провести новые честные открытые выборы. Этот огромный ресурс и потенциал мы должны использовать за определенное время. 600 тысяч человек – это огромная армия и это наша возможность поменять положение в стране.

Пара слов о том, что нужно делать совместными усилиями. Мы должны создать коалицию с Вашингтоном и Брюсселем, нам необходима и реализация пары инициатив. Одна из них – «Национальные парламенты за новую Беларусь». У нас есть друзья в Литве, Польше, Украине, созданы группы «За демократическую Беларусь». Но таких групп нет ни в Чехии, ни в Словакии, ни в Конгрессе США. Нам нужно воспользоваться именно парламентской силой, чтобы парламенты воздействовали на белорусскую власть и показали европейскую солидарность с демократическими силами в Беларуси. Необходима общая сеть национальных парламентов европейских стран, способных действовать в одном русле, одновременно, едино.

Этот парламентский ресурс сейчас задействован не полностью. Именно парламентская структура «За демократическую Беларусь», которая бы действовала объединено и одновременно, особенно важна для нас, белорусских демократических сил. И по этому поводу хочу обратиться ко всем присутствующим, и буду говорить об этом и в дальнейшем.

Другой вопрос в том, что уже начались судебные процессы в Вильнюсе. И это очень важный прецедент, потому что завтра-послезавтра белорусские силовики, открыв почтовый ящик и получив решение суда из Вильнюса, Варшавы, Берлина об их ответственности, об их вине, будут знать, что они виновны. Ведь в Беларуси нет правоохранительной системы, есть лишь система игнорирования человеческих прав. И очень важно, чтобы действовали правоохранительные системы других стран. Это важно и политически, и психологически.

Нам очень важен безвизовый режим для белорусов. Пандемия закончится, границы откроются и Беларусь должна будет иметь такую возможность. Нам нужен свой «план Маршалла» для Беларуси, очень конкретный и ясный, чтобы белорусы могли адекватно реагировать на пропаганду. Говорят, мол, «придут демократы и наступит кризис в экономике». Белорусы должны понять, что это – пропаганда. Что можно получать разностороннюю помощь на то, чтобы сделать экономику эффективной и конкурентоспособной.

Еще один вопрос — подготовка кадров для новой Беларуси. Когда мы говорим о новой судебной системе, то понимаем, что цена этому – 1 100 судей, которые есть в Беларуси. Сейчас у нас нет справедливых судов и судей. Потому сегодня надо готовить новых судей, чтобы они работали для новой Беларуси.

Я говорю и о пакете реформ, которые предлагают представители Светланы Тихановской в плане конституционной реформы. Мы сейчас занимаемся подготовкой проекта новой Конституции Беларуси. У нас есть коммуникации с различными международными организациями.

Я остаюсь оптимистом. Ситуация, когда мы каждый день меряем свободу 24-мя часами в ожидании 7-ми утра, в конце концов закончится. Мы построим новую Беларусь, вернем свободу в Беларусь, проведем свободные выборы, которые будут открытыми и честными. И следующий Форум Калиновского пройдет в новом настоящем парламенте Беларуси.

Алесь Беляцкий, белорусский правозащитник, председатель правозащитного центра "Вясна"

В апреле этого года нашему центру исполняется уже 25 лет. Мы постоянно фиксируем документально нарушения прав человека в Беларуси. И мы первые с августа прошлого года столкнулись с критической ситуацией в стране. Такого не было еще никогда. С августа 2020 года было задержано более 200 тысяч человек, и эти задержания продолжаются до сих пор. Возбуждены две с половиной тысячи уголовных дел, фактически каждый день возникают новые и новые дела. Около тысячи людей находятся в тюрьме, и практически каждый день мы видим все новые задержания и уголовные дела.

Мы констатируем, что против мирных демонстрантов используется непропорциональная сила, документально доказываем сотни случаев пыток, случаев жестокого обращения. Это применяется системно и продолжается по сей день. Наш центр также попал под преследование: якобы мы финансируем действия, которые грубо нарушают общественный порядок.

Последние месяцы власти произвольно задерживали журналистов, задержаны и четверо моих коллег – всего лишь за то, что помогали задержанным в тюрьмах. У адвокатов забирают лицензии, и гражданское общество сейчас попало под бульдозер белорусской власти. Нормой стало то, что в стране невозможно добиться справедливости и мы возвращаемся в сталинские времена. Например, в прошлом октябре было возбуждено уголовное дело за демонстрацию, и по делу проходят 230 человек, это массовое уголовное дело. Это напоминание о массовых политических уголовных делах 30-х – 50-х годов. В стране – необъявленное военное положение. В любую минуту любого активиста или просто гражданина, который «что-то не то» сказал на работе или написал в соцсетях, могут жестоко наказать.

Опять же, еще пример. В конце недели была арестована мать пятерых детей, живущая возле Минска. Задержана лишь за то, что она, как было сказано, активно протестует, а фактически – за бело-красно-белый флаг во дворе. Дети остались без мамы, с бабушкой. И это делается в тот момент, когда в стране все более и более глубокий экономический кризис. Во время президентских выборов мы высказались за перемены, желая выйти из этого экономического болота, высказались за получение прав и свобод. А в итоге получили полувоенную диктатуру, столкнулись со внесудебными расправами. Готово ли европейское сообщество с этим смириться? Ведь в Беларуси, Восточно-европейской стране, попраны ценности, на которых построена Западно-европейская цивилизация.

Но миллионы белорусов еще не утратили надежду на позитивные изменения и готовы бороться за них. В этот драматический момент истории Беларуси нам нужна помощь наших соседей Европейского союза, и США. Мы надеемся на усиление политического и экономического давления на белорусскую власть, требуя прекратить репрессии, освободить политзаключенных. То же самое было и в 2011 году, когда репрессии были довольно большими, и были введены санкции, в результате чего множество политзаключенных были выпущены.

Мы ждем ясного сигнала в сторону России о недопустимости вмешательства во внутренние процессы Беларуси. Путин сейчас активно поддерживает Лукашенко, и это может нам очень дорого стоить – и экономически, и политически. Мы ждем ясного требования свободных выборов в Беларуси, мы ждем от европейских граждан прозрачных границ с Евросоюзом. Нет ничего лучше, чем если бы люди сами увидели, как можно жить в демократическом государстве. Необходимо усилить стабильность и безопасность во всей Восточной Европе, и тогда мы вернем нашу страну в поле европейского права.