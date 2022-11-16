"Литовские чиновники считают, что главой НАТО должен быть представитель страны на восточном фланге Альянса, причем женщина. Срок полномочий нынешнего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который был продлен на один год в марте, истекает в сентябре 2023 г", - говорится в статье Financial Times, опубликованной в среду.
Однако в публикации отмечают, что возможность того, что НАТО возглавит человек из стран Балтии, оккупированных Советским Союзом в годы Холодной войны, рассматривается с осторожностью. Якобы это в России могло бы быть воспринято как провокация.
Напоминаем, в качестве одного из кандидатов на пост главы НАТО некоторое время упоминалась экс-глава страны Даля Грибаускайте. Однако в интервью The New York Times на прошлой неделе Д. Грибаускайте не скрывала, что ее жесткое отношение к России стало бы препятствием для занятия этой должности.
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