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Влиятельная деловая газета Financial Times упоминает премьер-министра Литвы Ингриду Шимоните как одного из кандидатов на место генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Julius Kalinskas

"Литовские чиновники считают, что главой НАТО должен быть представитель страны на восточном фланге Альянса, причем женщина. Срок полномочий нынешнего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который был продлен на один год в марте, истекает в сентябре 2023 г", - говорится в статье Financial Times, опубликованной в среду.

Однако в публикации отмечают, что возможность того, что НАТО возглавит человек из стран Балтии, оккупированных Советским Союзом в годы Холодной войны, рассматривается с осторожностью. Якобы это в России могло бы быть воспринято как провокация.

Напоминаем, в качестве одного из кандидатов на пост главы НАТО некоторое время упоминалась экс-глава страны Даля Грибаускайте. Однако в интервью The New York Times на прошлой неделе Д. Грибаускайте не скрывала, что ее жесткое отношение к России стало бы препятствием для занятия этой должности.

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