Фиаско консерваторов: парламент Литвы не одобрил проведение досрочных выборов

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Во вторник в парламенте Литвы состоялось голосование по досрочным парламентским выборам. После голосования, которое прошло в 12.15 ч. стало известно, что парламент эту идею не поддержал.
За голосовали 66, против – 61, еще 8 депутатов воздержались.
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