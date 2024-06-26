Ежегодная помощь Литвы Украине будет составлять не менее 190 млн евро

„Оценив ситуацию, члены Государственного совета обороны согласились, что в ближайшие три года ежегодная поддержка Литвы на военные нужды и нужды безопасности должна составлять не менее 0,25 проц. валового внутреннего продукта, что составит 190 млн евро в год“, - сказал К. Будрис на пресс-конференции, состоявшейся в Офисе президента.
Он напомнил, что в прошлом году ГСО принял аналогичные решения, предусматривающие масштабы военной поддержки Литвы Украины на ближайшие три года.
„Год назад Государственный совет обороны утвердил трехлетний план поддержки, представленный тогдашним министром обороны. Предусматривалось, что в течение следующих трех лет будет выделено 200 млн евро военной поддержки“, - пояснил К. Будрис.
„Сегодня мы видим, что ситуация изменилась – возросли как амбиции и возможности Литвы, так и потребности Украины. Наша военная поддержка уже превысила эти предусмотренные цифры и наши амбиции“, - сказал советник президента.